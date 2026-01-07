Fan sayfamıza katılın
XPercentR-PCR - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
- 7
-
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Gerçek Yazar:
Scorpion@fxfisherman.com
Renkli bir bulut şeklinde yapılmış basit bir osilatör göstergesi. Bulutun rengi trend yönünü belirler.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Düzeltme yöntemi input uint SmoothLength=3; // Düzeltme derinliği input int SmoothPhase=100; // Yumuşatma parametresi input uint UpLevel=80; // Aşırı alım seviyesi input uint DnLevel=20; // Aşırı satım seviyesi input color UpLevelsColor=Purple; // Aşırı alım seviyesinin rengi input color DnLevelsColor=Purple; // Aşırı satım seviyesinin rengi input STYLE Levelstyle=DASH_; // Levels Style. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Seviyelerin kalınlığı
Göstergede, on olası seçenek arasından seçim yaparak ortalama alma algoritmalarını değiştirebilirsiniz:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel yumuşatma;
- VIDYA - Tushar Chand'ın algoritmasını kullanarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Şekil 1 XPercentR-PCR göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1030
