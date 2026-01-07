Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

XPercentR-PCR - MetaTrader 5 için gösterge

Scorpion@fxfisherman.com | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(14)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar:

Scorpion@fxfisherman.com

Renkli bir bulut şeklinde yapılmış basit bir osilatör göstergesi. Bulutun rengi trend yönünü belirler.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Düzeltme yöntemi
input uint SmoothLength=3;                 // Düzeltme derinliği 
input int SmoothPhase=100;                 // Yumuşatma parametresi
input uint UpLevel=80;                     // Aşırı alım seviyesi
input uint DnLevel=20;                      // Aşırı satım seviyesi
input color UpLevelsColor=Purple;           // Aşırı alım seviyesinin rengi
input color DnLevelsColor=Purple;          // Aşırı satım seviyesinin rengi
input STYLE Levelstyle=DASH_;              // Levels Style.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Seviyelerin kalınlığı

Göstergede, on olası seçenek arasından seçim yaparak ortalama alma algoritmalarını değiştirebilirsiniz:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel yumuşatma;
  9. VIDYA - Tushar Chand'ın algoritmasını kullanarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 Gösterge XPercentR-PCR

Şekil 1 XPercentR-PCR göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1030

Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

Martingale kullanarak Basit bir Görsel Strateji Test Cihazı / Manuel Ticaret Eğitimi.

Strategy Checklist Strategy Checklist

Bu gösterge, bir işleme girmeden önce stratejinizi manuel olarak kontrol etmeniz ve onaylamanız için bir kontrol listesi tanımlamanıza olanak tanır.

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo göstergesi, döviz kurunun yüzde olarak ve döviz grafiğinin en büyük üç zaman diliminden puan olarak yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi verir. Basit ve iyi bir bilgi asistanı.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Değiştirilmiş CCIT3_Simple.