XPercentR-PCR - indicatore per MetaTrader 5

Autore reale:

Scorpion@fxfisherman.com

Un semplice indicatore oscillatore realizzato sotto forma di nuvola colorata. Il colore della nuvola determina la direzione del trend.

Parametri di input dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di lisciatura
input uint SmoothLength=3;                 // Profondità di levigatura 
input int SmoothPhase=100;                 // Parametro di attenuazione
input uint UpLevel=80;                     // Livello di ipercomprato
input uint DnLevel=20;                      // Livello di ipervenduto
input color UpLevelsColor=Purple;           // Colore del livello di ipercomprato
input color DnLevelsColor=Purple;          // Colore del livello di ipervenduto
input STYLE Levelstyle=DASH_;              // Stile dei livelli.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Spessore dei livelli

Nell'indicatore è possibile modificare gli algoritmi di mediazione, potendo scegliere tra dieci possibili opzioni:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chand;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore XPercentR-PCR

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1030

