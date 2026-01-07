Unisciti alla nostra fan page
XPercentR-PCR - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
Autore reale:
Scorpion@fxfisherman.com
Un semplice indicatore oscillatore realizzato sotto forma di nuvola colorata. Il colore della nuvola determina la direzione del trend.
Parametri di input dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di lisciatura input uint SmoothLength=3; // Profondità di levigatura input int SmoothPhase=100; // Parametro di attenuazione input uint UpLevel=80; // Livello di ipercomprato input uint DnLevel=20; // Livello di ipervenduto input color UpLevelsColor=Purple; // Colore del livello di ipercomprato input color DnLevelsColor=Purple; // Colore del livello di ipervenduto input STYLE Levelstyle=DASH_; // Stile dei livelli. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Spessore dei livelli
Nell'indicatore è possibile modificare gli algoritmi di mediazione, potendo scegliere tra dieci possibili opzioni:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chand;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore XPercentR-PCR
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1030
