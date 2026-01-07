Autore reale:

Scorpion@fxfisherman.com

Un semplice indicatore oscillatore realizzato sotto forma di nuvola colorata. Il colore della nuvola determina la direzione del trend.

Parametri di input dell'indicatore:

input uint HL_Period= 55 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input uint SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Purple; input color DnLevelsColor=Purple; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Nell'indicatore è possibile modificare gli algoritmi di mediazione, potendo scegliere tra dieci possibili opzioni:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chand; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore XPercentR-PCR