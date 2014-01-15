Participe de nossa página de fãs
XPercentR-PCR - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 1277
Autor real:
Este simples indicador é exibido como uma nuvem colorida. A cor da nuvem indica a direção da tendência
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização input uint SmoothLength=3; // Profundidade de suavização input int SmoothPhase=100; // Parâmetros de suavização input uint UpLevel=80; // Nível de sobrecompra input uint DnLevel=20; // Nível de sobrevenda input color UpLevelsColor=Purple; // Cor do nível de sobrecompra input color DnLevelsColor=Purple; // Cor do nível de sobrevenda input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo dos níveis input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Níveis de largura
Este indicador permite selecionar qualquer algoritmo de suavização dentre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XPercentR-PCR
