XPercentR-PCR - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1277
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Scorpion@fxfisherman.com

Este simples indicador é exibido como uma nuvem colorida. A cor da nuvem indica a direção da tendência

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização
input uint SmoothLength=3;                  // Profundidade de suavização                    
input int SmoothPhase=100;                  // Parâmetros de suavização
input uint UpLevel=80;                      // Nível de sobrecompra
input uint DnLevel=20;                      // Nível de sobrevenda
input color UpLevelsColor=Purple;           // Cor do nível de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Purple;           // Cor do nível de sobrevenda
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Estilo dos níveis
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Níveis de largura  

Este indicador permite selecionar qualquer algoritmo de suavização dentre as dez possíveis versões:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador XPercentR-PCR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1030

