XPercentR-PCR - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 6
-
실제 작성자:
Scorpion@fxfisherman.com
컬러 클라우드 형태로 만들어진 간단한 오실레이터 인디케이터입니다. 구름의 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다.
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 평활화 방법 input uint SmoothLength=3; // 스무딩 깊이 input int SmoothPhase=100; // 스무딩 파라미터 input uint UpLevel=80; // 과매수 수준 input uint DnLevel=20; // 과매도 수준 input color UpLevelsColor=Purple; // 과매수 레벨의 색상 input color DnLevelsColor=Purple; // 과매도 레벨의 색상 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 레벨 스타일. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 레벨의 두께
인디케이터에서 10가지 옵션 중에서 선택할 수 있는 평균 알고리즘을 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - Tushar Chand의 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 XPercentR-PCR 표시기
