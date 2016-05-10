und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XPercentR-PCR - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 1049
Wirklicher Autor:
Der einfache Oszillatorindikator mit einer farbigen Wolke. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends.
Des Indikators Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren input uint SmoothLength=3; // Periodenanzahl der Glättung input int SmoothPhase=100; // Glättungsparameter input uint UpLevel=80; // Überkauft Level input uint DnLevel=20; // Überverkauft Level input color UpLevelsColor=Purple; // Farbe der Überkauft-Levels input color DnLevelsColor=Purple; // Farbe der Überverkauft-Levels input STYLE Levelstyle=DASH_; // Levelstil input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Levelstärke
Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt
- JurX - ultralineare Glättung
- ParMA - parabolische Glättung
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman
Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Fig.1 The XPercentR-PCR Indicator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1030
