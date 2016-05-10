Wirklicher Autor:

Scorpion@fxfisherman.com

Der einfache Oszillatorindikator mit einer farbigen Wolke. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends.

Des Indikators Eingabeparameter:

input uint HL_Period= 55 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input uint SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Purple; input color DnLevelsColor=Purple; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt JurX - ultralineare Glättung ParMA - parabolische Glättung T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Fig.1 The XPercentR-PCR Indicator

