XPercentR-PCR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1049
(14)
Wirklicher Autor:

Scorpion@fxfisherman.com

Der einfache Oszillatorindikator mit einer farbigen Wolke. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends.

Des Indikators Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter                  |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren
input uint SmoothLength=3;                  // Periodenanzahl der Glättung                    
input int SmoothPhase=100;                  // Glättungsparameter
input uint UpLevel=80;                      // Überkauft Level
input uint DnLevel=20;                      // Überverkauft Level
input color UpLevelsColor=Purple;           // Farbe der Überkauft-Levels
input color DnLevelsColor=Purple;           // Farbe der Überverkauft-Levels
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Levelstil
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Levelstärke  

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt
  6. JurX - ultralineare Glättung
  7. ParMA - parabolische Glättung
  8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Fig.1 The XPercentR-PCR Indikator

Fig.1 The XPercentR-PCR Indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1030

