XPercentR-PCR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 953
-
実際の著者：
色のついた雲として表示される簡単なオシレータ。雲の色は、トレンドの方向を示します。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑化手法 input uint SmoothLength=3; // 平滑化の深さ input int SmoothPhase=100; // 平滑化パラメータ input uint UpLevel=80; // 買われ過ぎレベル input uint DnLevel=20; // 売られ過ぎレベル input color UpLevelsColor=Purple; // 買われ過ぎレベルの色 input color DnLevelsColor=Purple; // 売られ過ぎレベルの色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // レベルのスタイル input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // レベルの幅
この指標は、10の可能なバリアントから平均化アルゴリズムを選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA 適応平均
- JurX -ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XPercentR-PCR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1030
