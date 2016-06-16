コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XPercentR-PCR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scorpion@fxfisherman.com | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
953
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
xpercentr-pcr.mq5 (9.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Scorpion@fxfisherman.com

色のついた雲として表示される簡単なオシレータ。雲の色は、トレンドの方向を示します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑化手法
input uint SmoothLength=3;                  // 平滑化の深さ
input int SmoothPhase=100;                  // 平滑化パラメータ
input uint UpLevel=80;                      // 買われ過ぎレベル
input uint DnLevel=20;                      // 売られ過ぎレベル
input color UpLevelsColor=Purple;           // 買われ過ぎレベルの色
input color DnLevelsColor=Purple;           // 売られ過ぎレベルの色
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // レベルのスタイル
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // レベルの幅

この指標は、10の可能なバリアントから平均化アルゴリズムを選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA 適応平均
  6. JurX -ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XPercentR-PCR指標

図1 XPercentR-PCR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1030

PercentInfo PercentInfo

PercentInfoは為替チャートの三大時間枠での価格の上下を百分率とポイントとして表されるそれはシンプルで良い情報アシスタントです。

CandleTrend CandleTrend

CandleTrend 指標は6つの様々な時間枠からの価格の動きの方向を表示します。

EA_AML EA_AML

指示線とバーの交差点でのAMLの指標に基づいた取引エキスパートアドバイザー。

第3世代XMA 第3世代XMA

第3世代XMAは、第3世代移動平均です。これは、移動平均期間の増加に基づいてタイムラグを低減するためのかなり簡単な手順に従うを標準的な移動平均指標（MA)の高度なバージョンです。