XPercentR-PCR - indicateur pour MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 11
-
Auteur réel :
Scorpion@fxfisherman.com
Un simple indicateur d'oscillateur sous la forme d'un nuage coloré. La couleur du nuage détermine la direction de la tendance.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Méthode de lissage input uint SmoothLength=3; // Profondeur de lissage input int SmoothPhase=100; // Paramètre de lissage input uint UpLevel=80; // Niveau de surachat input uint DnLevel=20; // Niveau de survente input color UpLevelsColor=Purple; // Couleur du niveau de surachat input color DnLevelsColor=Purple; // Couleur du niveau de survente input STYLE Levelstyle=DASH_; // Niveaux Style. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Épaisseur des niveaux
Dans l'indicateur, vous pouvez modifier les algorithmes de calcul de la moyenne, en ayant le choix entre dix options possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chand ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Fig.1 Indicateur XPercentR-PCR
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1030
