CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

XPercentR-PCR - indicateur pour MetaTrader 5

Scorpion@fxfisherman.com | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
11
Note:
(14)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Auteur réel :

Scorpion@fxfisherman.com

Un simple indicateur d'oscillateur sous la forme d'un nuage coloré. La couleur du nuage détermine la direction de la tendance.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Méthode de lissage
input uint SmoothLength=3;                 // Profondeur de lissage 
input int SmoothPhase=100;                 // Paramètre de lissage
input uint UpLevel=80;                     // Niveau de surachat
input uint DnLevel=20;                      // Niveau de survente
input color UpLevelsColor=Purple;           // Couleur du niveau de surachat
input color DnLevelsColor=Purple;          // Couleur du niveau de survente
input STYLE Levelstyle=DASH_;              // Niveaux Style.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Épaisseur des niveaux

Dans l'indicateur, vous pouvez modifier les algorithmes de calcul de la moyenne, en ayant le choix entre dix options possibles :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chand ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur XPercentR-PCR

Fig.1 Indicateur XPercentR-PCR

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1030

Martingale Trade Simulator Martingale Trade Simulator

un simple testeur visuel de stratégie / formation au commerce manuel utilisant la méthode Martingale.

Strategy Checklist Strategy Checklist

Cet indicateur vous permet de définir une liste de contrôle pour vérifier et confirmer manuellement votre stratégie avant d'entrer dans une transaction.

PourcentageInfo PourcentageInfo

L'indicateur PercentInfo donne des informations sur la hausse et la baisse du taux de change en pourcentage et en points sur les trois plus grandes périodes du graphique des devises. Il s'agit d'un assistant simple et efficace.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Modifié CCIT3_Simple.