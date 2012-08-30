CodeBaseРазделы
Индикаторы

XPercentR-PCR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2581
(14)
Реальный автор:

Scorpion@fxfisherman.com

Простой осцилляторный индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака определяет направление тренда.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint  HL_Period=55;
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания
input uint SmoothLength=3;                  // Глубина сглаживания                    
input int SmoothPhase=100;                  // Параметр сглаживания
input uint UpLevel=80;                      // Уровень перекупленности
input uint DnLevel=20;                      // Уровень перепроданности
input color UpLevelsColor=Purple;           // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=Purple;           // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Толщина уровней  

В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Ченда;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XPercentR-PCR

