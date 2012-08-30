Ставь лайки и следи за новостями
XPercentR-PCR - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
2581

Реальный автор:
Scorpion@fxfisherman.com
Простой осцилляторный индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака определяет направление тренда.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input uint SmoothLength=3; // Глубина сглаживания input int SmoothPhase=100; // Параметр сглаживания input uint UpLevel=80; // Уровень перекупленности input uint DnLevel=20; // Уровень перепроданности input color UpLevelsColor=Purple; // Цвет уровня перекупленности input color DnLevelsColor=Purple; // Цвет уровня перепроданности input STYLE Levelstyle=DASH_; // Стиль уровней input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Толщина уровней
В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Ченда;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XPercentR-PCR
