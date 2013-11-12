请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XPercentR-PCR - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1834
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Scorpion@fxfisherman.com
该简单振荡指标显示彩色云。云的颜色指明趋势的方向。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input uint HL_Period=55; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint SmoothLength=3; // 平滑深度 input int SmoothPhase=100; // 平滑参数 input uint UpLevel=80; // 超买水平 input uint DnLevel=20; // 超卖水平 input color UpLevelsColor=Purple; // 超买水平颜色 input color DnLevelsColor=Purple; // 超买水平颜色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 水平风格 input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 水平宽度
该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。
- SMA - 简单移动平均
- EMA - 指数移动平均
- SMMA - 平滑移动平均
- LWMA - 线性加权移动平均
- JJMA - JMA 自适应平均
- JurX - 超线性平滑
- ParMA - 抛物线平滑
- T3 - Tillson 多指数平滑
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它是 Phase 外部参数变量变化范围从 -100 至 +100. 对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳可视效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 XPercentR-PCR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1030
XMACD_HTF
标准MACD版本，可以设置一个与图表不同的指标时间帧。它也允许交易者选择柱状线和信号线的平滑算法。XRSX_BB_HTF
该指示器是一个修改后的 RSI 版本，可以放置在图表上且具有另一个时间帧。它也允许用户改变 RSI 和信号线的平滑算法。