ang AZad(C) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1163
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ang_AZad(C) ayuda a definir la tendencia dominante, similar indicador al ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)
Variable externa:
ki - factor de demora.
La línea azul indica la dirección a las tendencias. La línea roja separa las tendencias toros y osos.
