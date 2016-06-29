CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ang AZad(C) - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1163
Ranking:
(10)
Publicado:
ang_AZad_vCg.mq4 (1.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ang_AZad(C) ayuda a definir la tendencia dominante, similar indicador al ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)

Variable externa:
ki - factor de demora.

La línea azul indica la dirección a las tendencias. La línea roja separa las tendencias toros y osos.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10239

ang Zad(C) ang Zad(C)

El indicador ang_Zad(C) ayuda a definir la tendencia dominante.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Indicador ang_PR (Din)-v1 representa un indicador basado en la regresión polinomial.

STALIN STALIN

Dos indicador de cruce de medias móviles (MA) con filtros y alertas.

e-PSI(at)PROC e-PSI(at)PROC

Sistema de múltiples estrategias "en el mismo paquete," con un sistema de trading virtual para determinar la clasificación de cada una de las estrategias (antes de la orden de opertura de mercado) y la gestión de la libreria de capital de inversión.