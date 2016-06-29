CodeBaseSecciones
ang PR (Din)-v1 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1276
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Indicador ang_PR (Din)-v1 representa un indicador basado en la regresión polinomial.

Variables externas:
horas - cantidad inicial de horas transcurridas;
i - número de barra, está anclada en la que la parte derecha del indicador;
m - grado de regresión.

Si m = 1, entonces es una regresión lineal. Si m = 2, entonces es una regresión parabólica. Si m = 3, entonces es una cúbica. No tiene sentido utilizar m superior a 3.

Después de que el indicador se trace, se puede seleccionar el círculo rojo en la parte izquierda de la línea y arrástrarlo hasta la fecha deseada. El gráfico se volverá a dibujar
Cuando una nueva cotización ingresa. El extremo derecho permanece anclado al valor i.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10202

