ang PR (Din)-v1 - indicador para MetaTrader 4
Indicador ang_PR (Din)-v1 representa un indicador basado en la regresión polinomial.
Variables externas:
horas - cantidad inicial de horas transcurridas;
i - número de barra, está anclada en la que la parte derecha del indicador;
m - grado de regresión.
Si m = 1, entonces es una regresión lineal. Si m = 2, entonces es una regresión parabólica. Si m = 3, entonces es una cúbica. No tiene sentido utilizar m superior a 3.
Después de que el indicador se trace, se puede seleccionar el círculo rojo en la parte izquierda de la línea y arrástrarlo hasta la fecha deseada. El gráfico se volverá a dibujar
Cuando una nueva cotización ingresa. El extremo derecho permanece anclado al valor i.
