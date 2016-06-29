Descripción:



Parecía una interesante idea - primero las órdenes virtuales de opertura y luego, si esta estrategia de trade virtual es el beneficiosa, las ordenes de opertura de mercado. Cada una de las estrategias tiene su propia clasificación como un porcentaje de las más exitosas. para soltar la orden de mercado, se necesita alinear la estrategia que se fue por encima del mínimo - MinRating. Para facilitar el escalamiento de nuevas estrategias tuvo que modificar del asesor. Allí hay también una fuente de estrategias que agrega dos más "neural" de diferentes autores y una de MA-Nike. El primer "neyronka" tiene tres maneras de construir Perceptrón - VarPerceptron: 0 - Perceptrón para el cierre \ opertura; 1 - iStochastic; 2 - en el CCI. Bien, para un sistema completo de agregado esta es mi librería para gestionar capital.

Cada una de las estrategias tiene su propio Magic, que está formado por el inicial Base.Magic añadiendo el número de estrategias, por lo que para hacer uso de la librería b-PSI@ICManager, preferiblemente en fila Allowed_Magics registra todos los Magic utilizados a través de ",".

También, si el n-ésimo número de estrategias, parecen ser superfluas, si sumamos las funciones del Asesor del beneficio total del Trailing . Que puede funcionar en dos modos: clásico y MA (TrailProfitByMA = TRUE). La última primero dibuja una línea de mínimo beneficio > 2 que garantiza igual hasta 20 unidades (configurado en código) de depósito de moneda y luego, cuando hay la inclusión de traiing, se dibuja y el precio mueve el SL Profit.

Rastreo para cada orden individual de la estrategia que también puede trabajar en AI (Tx.Var.TS = 1), también puede ser configurado en modo BezUbytka si Tx.OnlyBU = True.

Para la formación de Pies también tienen dos opciones (Tx.Var.STOP: 0 - clásico; 1 - por MA) y TP en Tx.Var.STOP = 1 se puede formar de dos maneras: Si Tx.TP = 0, se hará en por MA , o TP = Tx.TP.

También regulada por la cantidad ofrecida por una estrategia garantizada - MAX_OrdersOnTC.

Las estrategias que se utilizan en los indicadores se puede establecer en el plazo deseado - Period.Indicators no necesariamente coincidiendo con el período de la programación. Los períodos de todos los indicadores relevantes, incluyendo trailing por MA, trabajando en este parámetro.

Period.New.Send - regula la pausa para abrir (si las condiciones para la apertura) de las siguientes órdenes en la estrategia, si MAX_OrdersOnTC> 1.



En los archivos de todos los trabajos para la libreria del asesor .

Bien, como ya he mencionado al principio, se puede sin esfuerzo añadir este sistema a su estrategia. Número estrategias procesadas del asesor se rigen por una constante #define MAX_TC. Recetar condiciones para las funciones individuales de apertura y cierre de órdenes, añadir para variables de configuración externas y su estrategia – funcionará ! .

ADVERTENCIA!



Todas las variables externas (set asesor), ligadas a la dimensión de la cotizaciones tienen capacidad para 4 dígitoss - poner un valor de 4dígitos y el asesor por sí mismo automáticamente vuelve a calcular la capacidad dependiendo de las cotizaciones procedentes de DC!