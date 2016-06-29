CodeBaseSecciones
Indicadores

STALIN - indicador para MetaTrader 4

Andrey Vasiliev
1061
(12)
Publicado:
Stalin.mq4 (2.54 KB) ver
Las señales de compra y venta del indicador se basan en el cruce dos medias móviles (MA) con diferentes períodos.

El indicador tiene las siguientes características:

1. Filtro, basado en el indicador RSI (Relative Strength Index).

2. Filtro de la confirmación del movimiento.

3. Filtro de movimiento plano.

Los controles se basan en la barra 1 (completada).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10333

ang AZad(C) ang AZad(C)

El indicador ang_AZad(C) ayuda a definir la tendencia dominante como si fuera el ang_Zad(C).

ang Zad(C) ang Zad(C)

El indicador ang_Zad(C) ayuda a definir la tendencia dominante.

e-PSI(at)PROC e-PSI(at)PROC

Sistema de múltiples estrategias "en el mismo paquete," con un sistema de trading virtual para determinar la clasificación de cada una de las estrategias (antes de la orden de opertura de mercado) y la gestión de la libreria de capital de inversión.

Declaración para el Gráfico Declaración para el Gráfico

Sólo un sencillo script, que lee el archivo HTML de un informe, o un informe detallado y una transacción de él en la gráfica