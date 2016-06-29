Pon "Me gusta" y sigue las noticias
STALIN - indicador para MetaTrader 4
Las señales de compra y venta del indicador se basan en el cruce dos medias móviles (MA) con diferentes períodos.
El indicador tiene las siguientes características:
1. Filtro, basado en el indicador RSI (Relative Strength Index).
2. Filtro de la confirmación del movimiento.
3. Filtro de movimiento plano.
Los controles se basan en la barra 1 (completada).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10333
