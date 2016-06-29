Las señales de compra y venta del indicador se basan en el cruce dos medias móviles (MA) con diferentes períodos.

El indicador tiene las siguientes características:

1. Filtro, basado en el indicador RSI (Relative Strength Index).

2. Filtro de la confirmación del movimiento.

3. Filtro de movimiento plano.

Los controles se basan en la barra 1 (completada).