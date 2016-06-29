El indicador ang_AutoCh_HL-v1 forma automáticamente el canal de precio equidistante de los puntos dados.

Indicador ang_PR (Din)-v1 representa un indicador basado en la regresión polinomial.

El indicador ang_AZad(C) ayuda a definir la tendencia dominante como si fuera el ang_Zad(C).

Dos indicador de cruce de medias móviles (MA) con filtros y alertas.