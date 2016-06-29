CodeBaseSecciones
ang Zad(C) - indicador para MetaTrader 4

El indicador ang_Zad(C) ayuda a definir la tendencia dominante.

Variable externa:
ki - factor de retardo.

La línea azul cambia según incrementos de las tendencias. Rojo - cuando disminuye.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10221

