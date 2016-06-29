Mira cómo descargar robots gratis
ang Zad(C) - indicador para MetaTrader 4
El indicador ang_Zad(C) ayuda a definir la tendencia dominante.
Variable externa:
ki - factor de retardo.
La línea azul cambia según incrementos de las tendencias. Rojo - cuando disminuye.
ang PR (Din)-v1
Indicador ang_PR (Din)-v1 representa un indicador basado en la regresión polinomial.ang AutoCh HL-v1
El indicador ang_AutoCh_HL-v1 forma automáticamente el canal de precio equidistante de los puntos dados.
ang AZad(C)
El indicador ang_AZad(C) ayuda a definir la tendencia dominante como si fuera el ang_Zad(C).STALIN
Dos indicador de cruce de medias móviles (MA) con filtros y alertas.