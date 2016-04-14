CodeBaseKategorien
ang AZad(C) - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator ang_AZad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends, so wie ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)

Externe Variablen:
ki - ein Verzögerungsfaktor.

Die blaue Linie folgt dem Trend. Die rote Linie unterscheidet Aufwärts- und Abwärtstrends.






Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10239

ang Zad(C) ang Zad(C)

Der Indikator ang_Zad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Der Indikator ang_PR (Din)-v1 ist ein Indikator auf Basis der Polynomregression.

STALIN STALIN

Zwei gleitende Durchschnitte (MA) mit Alarm und Filter bei einem Überkreuzen.

e-PSI(at)PROC e-PSI(at)PROC

Das System mehrerer Strategien "im gleichen Paket", mit einem virtuellen Handelssystem, um (vor realem Handel) die Rangfolge der Strategien zu bestimmen und eine Bibliothek zur Verwaltung des Kapitals.