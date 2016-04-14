Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ang AZad(C) - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1178
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Der Indikator ang_AZad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends, so wie ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)
Externe Variablen:
ki - ein Verzögerungsfaktor.
Die blaue Linie folgt dem Trend. Die rote Linie unterscheidet Aufwärts- und Abwärtstrends.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10239
