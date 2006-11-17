Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ang AZad(C) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5799
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ang_AZad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда и аналогичен индикатору ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/ru/code/10221)
Внешние переменные:
ki -
коэффициент задержки.
Синяя линия указывает направление тенденции. Красная прямая разделяет бычьи и медвежьи тренды.
ang AZad(C)
Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.ang PR (Din)-v1
Индикатор ang_PR (Din)-v1 представляет собой индикатор Полиномиальной регрессии.
Индикатор выделяет наиболее значимые гармоники движения, отбрасывая высокочастотные составляющие. Это пример использования библиотеки Фурье преобразования.AMkA
Скользящая средняя по Кауффману с возможностью читать через iCustom, изменять цену, к которой применяется и способ расстановки точек: на базе пипсового фильтра или с расчётом стандартного отклонения.