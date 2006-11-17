CodeBaseРазделы
Индикаторы

ang AZad(C) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ang_AZad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда и аналогичен индикатору ang_Zad(C). (http://codebase.mql4.com/ru/code/10221)


Внешние переменные:

ki - коэффициент задержки.

Синяя линия указывает направление тенденции. Красная прямая разделяет бычьи и медвежьи тренды.


