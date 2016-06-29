Mira cómo descargar robots gratis
ang AutoCh HL-v1 - indicador para MetaTrader 4
El indicador ang_AutoCh_HL-v1 forma automáticamente el canal de precio equidistante de los puntos dados.
En la ventana de las características del indicador:
Horas - número inicial de horas atrás.
Después de dibujar el indicador, es posible seleccionar cualquier línea y arrastrar el puntero sobre el extremo izquierdo hasta la fecha necesaria, y con las entradas de la nuevas cotizaciones - otra vez se dibuja un gráfico. El extremo derecho permanecerá aferrado al último importante.
