Indicadores

ang AutoCh HL-v1 - indicador para MetaTrader 4

El indicador ang_AutoCh_HL-v1 forma automáticamente el canal de precio equidistante de los puntos dados.

En la ventana de las características del indicador:

Horas - número inicial de horas atrás.

Después de dibujar el indicador, es posible seleccionar cualquier línea y arrastrar el puntero sobre el extremo izquierdo hasta la fecha necesaria, y con las entradas de la nuevas cotizaciones - otra vez se dibuja un gráfico. El extremo derecho permanecerá aferrado al último importante.



