Indicadores

ang Zad(C) - indicador para MetaTrader 4

O Indicador ang_Zad(C) ajuda a definir a tendência dominante.

Variável externa:
ki - um fator de atraso.

A linha azul é visualizada acima nas tendências de alta. A linha vermelha é visualizada acima nas tendências de baixa.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10221

