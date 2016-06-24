Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ang Zad(C) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 943
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Indicador ang_Zad(C) ajuda a definir a tendência dominante.
Variável externa:
ki - um fator de atraso.
A linha azul é visualizada acima nas tendências de alta. A linha vermelha é visualizada acima nas tendências de baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10221
ang PR (Din)-v1
Indicador ang_PR (Din) V1 representa um indicador baseado em regressão polinomial.ang AutoCh HL-v1
O Indicador ang_AutoCh_HL-V1 forma automaticamente o canal de preço equidistante dos pontos fornecidos.
ang AZad(C)
O indicador ang_AZad(C) ajuda a definir a tendência dominante igual ao indicador ang_Zad (C).STALIN
O indicador de cruzamento de duas Médias Móveis (MA) com alertas e filtros.