Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ang Zad(C) - Indikator für den MetaTrader 4
- 794
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Indikator ang_Zad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends.
Externe Variablen:
ki - ein Verzögerungsfaktor.
Die blaue Linie folgt dem Trend. Red - wenn nachlassend.
ang PR (Din)-v1
Der Indikator ang_PR (Din)-v1 ist ein Indikator auf Basis der Polynomregression.ang AutoCh HL-v1
Der Indikator ang_AutoCh_HL-v1 erzeugt automatisch einen äquidistanten Preiskanal von angegebenen Punkten.
ang AZad(C)
Der Indikator ang_AZad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends, so wie ang_Zad(C).STALIN
Zwei gleitende Durchschnitte (MA) mit Alarm und Filter bei einem Überkreuzen.