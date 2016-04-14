CodeBaseKategorien
Indikatoren

ang Zad(C) - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator ang_Zad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends.

Externe Variablen:
ki - ein Verzögerungsfaktor.

Die blaue Linie folgt dem Trend. Red - wenn nachlassend.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10221

