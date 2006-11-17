CodeBaseРазделы
Индикаторы

ang Zad(C) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.


Внешние переменные:

ki - коэффициент задержки.

Синяя линия изменяется при приращениях тенденции. Красная - при убывании.


ang Zad(C)

