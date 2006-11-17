Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ang Zad(C) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5276
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.
Внешние переменные:
ki -
коэффициент задержки.
Синяя линия изменяется при приращениях тенденции. Красная - при убывании.
ang Zad(C)
ang PR (Din)-v1
Индикатор ang_PR (Din)-v1 представляет собой индикатор Полиномиальной регрессии.ang AutoCh HL-v1
Индикатор ang_AutoCh_HL-v1 автоматически выстраивает равноудаленный ценовой канал от заданной точки.
ang AZad(C)
Индикатор ang_AZad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда как и ang_Zad(C).Сглаживание ряда Close с помощью преобразований Фурье
Индикатор выделяет наиболее значимые гармоники движения, отбрасывая высокочастотные составляющие. Это пример использования библиотеки Фурье преобразования.