ang AutoCh HL-v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 836
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Indicador ang_AutoCh_HL-V1 forma automaticamente o canal de preço equidistante dos pontos fornecidos.
Características do indicador:
Hours - número inicial de horas de retorno.
Depois de desenhar o indicador, é possível selecionar qualquer linha e arrastar sobre a extremidade esquerda até a data necessária, com as receitas da nova cotação - o gráfico é desenhado novamente. A extremidade direita permanecerá fixado ao último valor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10191
