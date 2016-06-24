CodeBaseSeções
ang AutoCh HL-v1 - indicador para MetaTrader 4

O Indicador ang_AutoCh_HL-V1 forma automaticamente o canal de preço equidistante dos pontos fornecidos.

Características do indicador:

Hours - número inicial de horas de retorno.

Depois de desenhar o indicador, é possível selecionar qualquer linha e arrastar sobre a extremidade esquerda até a data necessária, com as receitas da nova cotação - o gráfico é desenhado novamente. A extremidade direita permanecerá fixado ao último valor.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10191

