CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ang AutoCh HL-v1 - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6704
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ang_AutoCh_HL-v1 автоматически выстраивает равноудаленный ценовой канал от заданной точки.


В окне свойств индикатора:

Hours - начальное число часов назад.


После отрисовки индикатора, можно выделить любую линию и перетащить левый конец на нужную дату, с приходом новой котировки - график перерисуется. Правый конец останется привязанным к последнему значению.

ang AutoCh HL-v1

Open LOCK & KeelOver Open LOCK & KeelOver

Замена всех открытых позиций в активном окне на одну локированием или переворотом.

Probability Library Probability Library

Библиотека Probability содержит функции для вычисления основных вероятностных интегралов и функций, обратных к ним. Библиотека представляет собой подмножество математической библиотеки Cephes от Стивена Мошера.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Индикатор ang_PR (Din)-v1 представляет собой индикатор Полиномиальной регрессии.

ang Zad(C) ang Zad(C)

Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.