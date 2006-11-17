Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ang AutoCh HL-v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6704
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ang_AutoCh_HL-v1 автоматически выстраивает равноудаленный ценовой канал от заданной точки.
В окне свойств индикатора:
Hours - начальное число часов назад.
После отрисовки индикатора, можно выделить любую линию и перетащить левый конец на нужную дату, с приходом новой котировки - график перерисуется. Правый конец останется привязанным к последнему значению.
ang AutoCh HL-v1
Замена всех открытых позиций в активном окне на одну локированием или переворотом.Probability Library
Библиотека Probability содержит функции для вычисления основных вероятностных интегралов и функций, обратных к ним. Библиотека представляет собой подмножество математической библиотеки Cephes от Стивена Мошера.
Индикатор ang_PR (Din)-v1 представляет собой индикатор Полиномиальной регрессии.ang Zad(C)
Индикатор ang_Zad(C) помогает определить доминирующую тенденцию тренда.