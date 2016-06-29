Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Daily Breakdown - Asesor Experto para MetaTrader 4
Descripción:
Todos los días, en el tiempo especificado en la variable TimeSet, coloca órdenes pendientes.
Después de la ejecución de la orden pendiente, quita la otro orden.
La orden pendiente Buy Stop se coloca en el precio, igual al alto del día anterior + Delta (puntos) con los niveles Stop Loss y Take Profit, especificados en las variables de entrada SL y TP.
La orden pendiente Sell Stop se coloca en el precio, igual a la baja del día anterior - Delta (puntos) con los niveles Stop Loss y Take Profit, especificados en las variables de entrada SL y TP.
Variables de entrada:
- TimeSet = "07:32"; // Hora de colocación de la orden, si TimeSet = "00:00", el EA trabaja en las rupturas del dia anterior.
- Delta - Deslizamiento del precio (en puntos)
- SL - Stoploss (en puntos)
- TP - Takeprofit (en puntos)
- risk - si 0 es lote fijo
- NoLoss - si 0, será "cero" en la configuración
- trailin - si 0, ho habrá trailing
- Lot - utilizado solamente cuando el risk = 0
- Exponer órdenes OpenStop-stop en órdenes de apertura
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10145
