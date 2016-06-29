CodeBaseSecciones
Indicadores

Urban Towers - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1082
Ranking:
(10)
Publicado:
Urban_Towers.mq4 (9.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

El indicador muestra el punto de flechas de entrada en la posición según la estrategia Urban Towers Scalping Strategy.

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10115

