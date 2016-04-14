Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ang AutoCh HL-v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 855
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ang_AutoCh_HL-v1 erzeugt automatisch einen äquidistanten Preiskanal von angegebenen Punkten.
Das Fenster mit den Eigenschaften des Indikators :
Hours - anfängliche Anzahl von Stunden zurück.
Nach dem Zeichnen der Indikator gezeichnet wurde, können Sie jede Linie auswählen und ihr linkes Ende auf ein gewünschtes Datum ziehen, sobald jetzt ein neuer Tick ankommt wird die Zeichnung angepasst. Das rechte Ende wird dabei seine Position nicht verändern.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10191
