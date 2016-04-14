CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ang AutoCh HL-v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Der Indikator ang_AutoCh_HL-v1 erzeugt automatisch einen äquidistanten Preiskanal von angegebenen Punkten.

Das Fenster mit den Eigenschaften des Indikators :

Hours - anfängliche Anzahl von Stunden zurück.

Nach dem Zeichnen der Indikator gezeichnet wurde, können Sie jede Linie auswählen und ihr linkes Ende auf ein gewünschtes Datum ziehen, sobald jetzt ein neuer Tick ankommt wird die Zeichnung angepasst. Das rechte Ende wird dabei seine Position nicht verändern.



Daily Breakdown Daily Breakdown

Der Expert Advisor platziert StopOrders und wartet auf den Ausbruch des Vortages oder eine Zeitspanne.

Urban Towers Urban Towers

Der Indikator zeichnet Pfeile dann, wenn man nach dem Urban Towers Scalping Strategie eine Position eröffnen könnte.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Der Indikator ang_PR (Din)-v1 ist ein Indikator auf Basis der Polynomregression.

ang Zad(C) ang Zad(C)

Der Indikator ang_Zad(C) hilft bei der Bestimmung des dominanten Trends.