Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5

В динамике сегодня была хорошая движуха: реальный счет с реальных торгов

Сейчас идет активное тестирование валютной и фондовых секций и скоро всем трейдерам будет доступен MOEX на MetaTrader 5. До этого работала только срочная секция.

 
 
опционы опционы когда !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вот что все ждут 
 

ага опционы надо уже давно.

и нормальную отрисовку линий , а то как клиринг или новый день, все линии съезжают :-( 

По опционам  алго-конкуренты не дремлют. TsLab готовятся запускать опционный терминал. Дороговато в месяц, говорят, будет.

  А МТ5 стоит лишь только подключить опционы - и конкуренты начнут переживать.  Т.к у них не будет ни чего такого особенного, аналог чего нельзя будет сделать на MQL5 и кинуть в маркет.

 

Скорее всего в пятницу выпустим промежуточный релиз МТ5 с первой версией опционов, но без построителя опционных стратегий.

На прошлой неделе мы завершили интеграцию с Borsa Istanbul (фьючерсы и опционы) и реальные счета уже доступны. Показывали реальные торги на FXWorld Istanbul.

Отлично!  Искал брокеров , которые предоставляют доступ к  Borsa Istanbul через МТ5 - не нашел.

MT5 интегрирован с многими мировыми биржами, а вот из МТ5 брокеров мне известны лишь БКС и Открытие.

Хотя, меня пока что интересует в основном российский рынок.   Буду ждать подключение  опционной  секции в Открытии, и желательно с демосчетом для обкатки.

А построитель опционных стратегий-для алготрейдеров штука ненужная.

http://www.noorcm.com.tr/  в процессе запуска МТ5 на Boursa Istanbul.
(Скорее всего в пятницу выпустим промежуточный релиз МТ5 с первой версией опционов, но без построителя опционных стратегий. )    НЕ ПЛОХО ДУМАЮ в ноябрском или декабрском квартале запустят опцики  да и жалко конечно что нельзя там конструкцию строить неужели не доработают программисты  даже в чертовом квике оно есть !!! может и в мт5 появятся  НАДЕЮСЬ И ЖДУ РЕЛИЗА !!!!!!!!
 
Renat, пятница уже прошла :)

Скоро?

 
Скоро, готовимся.
