Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5
ага опционы надо уже давно.
и нормальную отрисовку линий , а то как клиринг или новый день, все линии съезжают :-(
По опционам алго-конкуренты не дремлют. TsLab готовятся запускать опционный терминал. Дороговато в месяц, говорят, будет.
А МТ5 стоит лишь только подключить опционы - и конкуренты начнут переживать. Т.к у них не будет ни чего такого особенного, аналог чего нельзя будет сделать на MQL5 и кинуть в маркет.
Скорее всего в пятницу выпустим промежуточный релиз МТ5 с первой версией опционов, но без построителя опционных стратегий.
На прошлой неделе мы завершили интеграцию с Borsa Istanbul (фьючерсы и опционы) и реальные счета уже доступны. Показывали реальные торги на FXWorld Istanbul.
- Yadigar Gündoğdu [yadigar@yadigar.info]
- www.fxworldistanbul.com
Отлично! Искал брокеров , которые предоставляют доступ к Borsa Istanbul через МТ5 - не нашел.
MT5 интегрирован с многими мировыми биржами, а вот из МТ5 брокеров мне известны лишь БКС и Открытие.
Хотя, меня пока что интересует в основном российский рынок. Буду ждать подключение опционной секции в Открытии, и желательно с демосчетом для обкатки.
А построитель опционных стратегий-для алготрейдеров штука ненужная.
- Serkan TORUN, winproxy@gmail.com
- www.noorcm.com.tr
Скорее всего в пятницу выпустим промежуточный релиз МТ5 с первой версией опционов, но без построителя опционных стратегий.
На прошлой неделе мы завершили интеграцию с Borsa Istanbul (фьючерсы и опционы) и реальные счета уже доступны. Показывали реальные торги на FXWorld Istanbul.
Скорее всего в пятницу выпустим промежуточный релиз МТ5 с первой версией опционов ...
Renat, пятница уже прошла :)
Скоро?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В динамике сегодня была хорошая движуха: реальный счет с реальных торгов
Сейчас идет активное тестирование валютной и фондовых секций и скоро всем трейдерам будет доступен MOEX на MetaTrader 5. До этого работала только срочная секция.