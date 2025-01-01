- Información sobre datos históricos del instrumento
Tipos de órdenes en la profundidad de mercado
Para los instrumentos bursátiles está disponible la ventana "Profundidad de Mercado", donde se puede ver las actuales órdenes de compra y venta. Para cada orden se especifica la dirección de operación comercial deseada, volumen requerido y el precio solicitado.
Para recibir la información sobre el estado actual de la profundidad de mercado utilizando los medios del lenguaje MQL5, tenemos la función MarketBookGet(). Esta función coloca "screenshot de la profundidad de mercado" en la matriz de estructuras MqlBookInfo. Cada elemento de esta matriz contiene información en el campo type sobre la dirección de la orden, es el valor de la enumeración ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Identificador
|
Descripción
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Orden de venta
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Orden de compra
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Solicitud de venta por el precio de mercado
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Solicitud de compra por el precio de mercado
