SWrt

Робот торговый SWRT


SWRT – автоматическая торговая система (Система), предназначенная для работы на торговой площадке Forex с использованием базовой программной платформы MetaTrader 4 (MT4).

Система разрабатывается математиками-программистами с советским механико-математическим образованием, имеющими более чем 30-летний опыт разработки и создания автоматизированных систем управления и более чем 6-летний опыт разработки автоматической торговой системы. За это время мы выполнили тысячи тестов различных торговых стратегий (моделей) и наша Система постоянно в различных версиях работала на рынке.

Мы начинали с моделей, которые показывали десятки процентов в месяц, но эти модели рано или поздно приводили к потере баланса. Причём, чем выше текущая доходность у всех подобных моделей, тем быстрее вы потеряете баланс. Время работы таких моделей от нескольких недель до, максимум, нескольких месяцев.

Ещё один важный результат наших исследований - это вывод о том, что невозможно построить модель, которая будет обладать достаточной устойчивостью и давать приемлемый доход с первого входа в рынок, то есть для устойчивой работы и хорошей доходности необходимы механизмы хеджирования (резервирования) и «замков», которые реализованы в Системе. Также, для увеличения доходности и распределения рисков, в Системе реализован механизм параллельной работы на нескольких валютных парах (символах), для данной версии их оптимальное количество равно 8.

В результате проведённой работы нами была построена модель, которая даёт хороший доход, обладает высокой устойчивостью и полной надёжностью:

  • Устойчивость Системы – по итогам проведённого тестирования на интервале времени 7,5 лет (~16 000 ордеров) для текущей версии 03-03-05 можно определить как вероятность потери баланса менее 0,0001;
  • Надёжность Системы - это возможность её непрерывной эксплуатации на протяжении произвольного количества времени и автоматическое восстановление работы в случае воздействия внешних факторов: сбой интернета, выход из строя компьютера, на котором установлен терминал MT4 и т.д.

В основе SWRT заложена условно безубыточная математическая модель. Работа модели определяется рядом параметров управления, которые могут меняться в процессе торговли.

 

1. SWRT обеспечивает: 

  • Полностью автоматическую круглосуточную работу без участия трейдера;
  • Автоматическую одновременную работу в двух направлениях: продажа и покупка;
  • Автоматическую параллельную работу на нескольких символах с автоматическим контролем текущего состояния баланса;
  • Настройку параметров Системы в зависимости от состояния рынка индивидуально для каждого инструмента (символа) в текущем режиме без остановки работы (на ходу);
  • Автоматическое определение планируемой прибыли с учётом комиссии (спреда);
  • Автоматическую коррекцию планируемой прибыли с учётом комиссии при переходе в следующую торговую сессию (учёт свопа);
  • Автоматическую отправку сообщений о работе Системы на мобильное устройство (смартфон).

Текущая версия предназначена для одновременной (параллельной) торговли на 8-ми символах:

1. EURUSD;
2. EURGBP;
3. AUDUSD;
4. GBPUSD;
5. EURJPY;
6. USDJPY;
7. USDCAD;

8. NZDJPY.

 

2. SWRT состоит из двух подсистем:

2.1. Системы технического анализа цен инструмента (символа), определяющей точку входа в рынок (точка открытия ордера) и точку выхода из рынка (точка закрытия ордера).

Система технического анализа работает на основе уникальной сложной функциональной обработки ряда стандартных технических индикаторов, таких как:

  • Скользящее среднее (Simple Moving Average);
  • Полосы Боллинджера (Bollinger Bands);
  • Канал стандартного отклонения (Standard Deviation);
  • Индекс относительной силы (Relative Strength Index) и др.

Индикаторы рассчитываются при текущем изменении цены для основных временных периодов (time-frame):

  • 1 минута (M1);
  • 5 минут (M5);
  • 15 минут (M15);
  • 30 минут (M30);
  • 1 час (H1);
  • 4 часа (H4);
  • 1 день (D1).

2.2. Системы управления стратегиями, определяющей параметры и последовательность открытия и закрытия ордеров.

Система управления стратегиями работает по двум базовым стратегиям: «страхование» («хеджирование») и «замок». Обе стратегии могут работать одновременно в двух направлениях: продажа и покупка. Подключение стратегий определяется параметрами управления.

2.2.1. Пример работы стратегии «страхование» («хеджирование») - рис. 1. Серия из 2-х ордеров, пара GBPUSD.

2.2.2. Пример работы стратегии «замок» - рис. 2. Серия из 2-х ордеров, пара EURGBP.

  

3. Результаты текущей работы SWRT

Начало работы Системы версии 03-03-04 с 13.03.2023 г. Начало работы версии 03-03-05 с 04.09.2023 г.

3.1.  Фрагмент таблицы результатов и график доходности - рис. 3, 4.


4.   Результаты тестирования SWRT

Тестирование Системы выполнялось при помощи тестера стратегий для периода M1 (1 мин.) все тики (для ускорения тестирования после запуска теста необходимо свернуть окно терминала в панель задач) на интервале времени с 01.01.2016 г. по 31.05.2023 г. (7,5 лет) для баланса 5000 USD и объёма 0,01 лота для 1-го ордера серии. На рисунках показаны начало тестирования и график доходности.

4.1. EURUSD спред 15 - рис. 5.
4.2. EURGBP спред 20 - рис. 6.
4.3. AUDUSD спред 20 - рис. 7.
4.4. GBPUSD спред 20 - рис. 8.
4.5. EURJPY спред 20 - рис. 9.
4.6. USDJPY спред 20 - рис. 10.
4.7. USDCAD спред 20 - рис. 11.

4.8. NZDJPY спред 30 - рис. 12.

Более подробную информацию по результатам текущей работы и результатам тестирования смотрите в файле «SWRT-03-03-05 Описание.pdf» на Telegram: SWRT-Lab (t.me/swrt_lab).


5. Минимальные требования для установки и работы SWRT

5.1. Минимальный баланс - 5000 USD или эквивалентный в любой другой валюте (определяется в параметрах управления);

5.2. Объём лота 1-го ордера серии - 0,01 для указанного объёма баланса (определяется в параметрах управления);

5.3. Робот предназначен для работы только на указанном списке символов:

5.3.1. EURUSD;
5.3.2. EURGBP;
5.3.3. AUDUSD;
5.3.4. GBPUSD;
5.3.5. EURJPY;
5.3.6. USDJPY;
5.3.7. USDCAD;

5.3.8. NZDJPY;

5.4. Для увеличения дохода необходимо кратно увеличивать объём баланса и соответственно кратно увеличивать объём лота 1-го ордера серии, например: для баланса 10 000 USD объём лота 1-го ордера серии - 0,02, для баланса 20 000 USD объём лота 1-го ордера серии - 0,04 и т.д.

Мы постоянно работаем над повышением устойчивости и доходности работы Системы.


Контакты:
Галаев Владимир Алексеевич
Почта: SWRT-Lab@yandex.ru
Telegram: SWRT-Lab (t.me/swrt_lab)

WhatsApp: SWRT-Lab

 

 


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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
GoldPro (MT4) — XAUUSD Expert Advisor with 2 selectable modes: Classic & Scalping GoldPro is an automated trading system for   XAUUSD (Gold)   built for traders who want structure, clear risk controls and an EA that can work in different market tempos. Inside one EA you can choose   how it trades : 1) Classic Mode — calm logic for swings & pullbacks A classic approach focused on reversal / mean-reversion behavior (entries from market “exhaustion” zones) and structured position management. Basket
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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SWrt305
Vladimir Galaev
Experts
Робот торговый SWRT SWRT  – автоматическая торговая система (Система), предназначенная для работы на торговой площадке Forex с использованием базовой программной платформы MetaTrader 4 (MT4). Система разрабатывается математиками-программистами с советским механико-математическим образованием, имеющими более чем 30-летний опыт разработки и создания автоматизированных систем управления и более чем 6-летний опыт разработки автоматической торговой системы. За это время мы выполнили тысячи тестов ра
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