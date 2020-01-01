Darkray B3 EA
- Experts
- Daut Junior
- Version: 2.0
- Activations: 5
Versão Darkray para Bolsa de Valores (Ações, Fundos Imobilirários, contratos futuros, etc.)
O Robô DarkrayB3EA usa uma estratégia baseada no retorno a média, conjugada a detecção de zonas de exaustão de compra e de venda.
Indicadores disponíveis para configurações de setups:
EMA200 à Média móvel de 200 períodos (podem ser usados outros períodos com ótimos resultados também);
RSI à Verifica os níveis de sobre venda para abertura das vendas e sobre compra para abertura das compras;
ADX à Verifica força da tendência para abertura das ordens. Caso a tendência seja forte contra a direção da posição é possível abrir ordens em hedge;
Filtro MÉDIAS à Somente serão abertas ordens quando o preço estiver acima ou abaixo de três médias móveis (3,8 e 20);
Darkray-Indicator à Indicador de detecção de zonas de exaustão. Pode ser utilizado em conjunto com a média de 200 ou isolado. Detecta zonas de exaustão de compra e venda;
Existe a possibilidade de utilizar Take Profit fixo, dinâmico e também Trailling Stop/Step.
Possui controle de gerenciamento de margem evitando a sobrecarga de ordens e consequentemente a quebra da conta.
O Robô trabalha com lote fixo ou auto lote, controlado pelo saldo da conta.
É possível controlar o espaçamento entre as ordens, reduzindo o risco.
Grupo Telegrama http://t.me/DarkrayB3EA