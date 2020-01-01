Darkray B3 EA

Versão Darkray para Bolsa de Valores (Ações, Fundos Imobilirários, contratos futuros, etc.)

Robô DarkrayB3EA usa uma estratégia baseada no retorno a média, conjugada a detecção de zonas de exaustão de compra e de venda.

Indicadores disponíveis para configurações de setups:

EMA200 à Média móvel de 200 períodos (podem ser usados outros períodos com ótimos resultados também);

RSI à Verifica os níveis de sobre venda para abertura das vendas e sobre compra para abertura das compras;

ADX à Verifica força da tendência para abertura das ordens. Caso a tendência seja forte contra a direção da posição é possível abrir ordens em hedge;

Filtro MÉDIAS à Somente serão abertas ordens quando o preço estiver acima ou abaixo de três médias móveis (3,8 e 20);

Darkray-Indicator à Indicador de detecção de zonas de exaustão. Pode ser utilizado em conjunto com a média de 200 ou isolado. Detecta zonas de exaustão de compra e venda;

Existe a possibilidade de utilizar Take Profit fixo, dinâmico e também Trailling Stop/Step.

Possui controle de gerenciamento de margem evitando a sobrecarga de ordens e consequentemente a quebra da conta.

O Robô trabalha com lote fixo ou auto lote, controlado pelo saldo da conta.

É possível controlar o espaçamento entre as ordens, reduzindo o risco.

Grupo Telegrama http://t.me/DarkrayB3EA

Recommended products
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Experts
bright night is a fully automatic adviser for working on the Forex market during quiet hours. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Monitoring the work of the adviser: https://www.mql5.com/ru/signals/1868387 Correct GMT setting: https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 As we know, lately at night the spread in the Forex market has been widening, sometimes to unreasonable limits. Sometimes a spread can kill a potentially profitable trade and make a loss out of it. But not in t
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Duel MT5
Marta Gonzalez
Experts
YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experts
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indicators
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
The AO Trade system is specifically tailored for trend trading, leveraging auction or news times as reference points for comparison with other specific order times to anticipate market trends. **All time parameters utilized in the EA are based on your terminal time. Different brokers may operate on different GMT time zones, which can further vary due to Daylight Saving Time adjustments.** **Kindly ensure thorough verification of time settings aligned with your terminal before implementation.**
Night Walker EA
Ivan Pochta
Experts
Night Walker EA is a professional night-scalping trading system designed to exploit the unique price behavior during the transition from the US session close to the Asian session open — a period when the market typically enters a structured, low-noise channel. This period, when institutional liquidity fades and the Asian session begins to provide fresh flow, creates a low-volatility, range-driven market where spreads stabilize on raw accounts and price action becomes highly technical — one of th
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
The Expert Advisors' strategy came from a Facebook Group EA Nation. The group has over 40k members. It opens a hedge trade for every new candle and opens grid when the position is on the losing side of the trade.  Average Grid = N                     = the sum of 6 bars before the current bar/ N Timeframe = it opens a new hedge trade when a new bar appears Auto Lot = 1 Lot means in $10,000 Lot Size will be 0.01 NO MORE HEDGE = When one side reaches to N trades, it won't open a hedge trade un
Phoenix Flip
Mohd Azmi Amirullah A
Experts
Phoenix Flip MT5 Discounted Price. Price increases $25 every 10 purchases. Phoenix Flip Algorithm Experience the power of Phoenix Flip Algorithm - a proprietary grid trading system engineered with sophisticated position management, intelligent session filtering, and four distinct lot progression methodologies. This advanced EA automatically manages alternating grid positions with dual profit targeting systems. The Phoenix Flip system seamlessly handles pending order automation, state trackin
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Product Description (نسخة المتجر) ​Headline: SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) ​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money. ​Why Titanium News Sniper A
Libim
Tai Fung Pontus To
Experts
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
TitchTrader
Humphrey Munene Muthinja
Experts
This is our entry level product which is discounted only for the purposes of market entry. It is set to exit all trades at volume*500 but you can exit earlier. We shall include further functionality going forward. Please do as much back testing as you can. The price will significantly increase in due course so this is an early bird offer. the system closes all profitable deals at 2300 hrs. the screenshots attached is for 0.01 volumes exiting at usd5.  Please contact us should you have any querie
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
Experts
Recommended Broker >>>  https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp Check comments or my Bio for the roper & recommended settings          ADVANCED ORB Retest EA v4.3 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $299 | Increases 50% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional M30/H1 Opening Range Breakout strategy equipped with   #SmartRecovery   and   #AutoRecoverySystem   that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to rec
King ElChart Breakout
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experts
King ElChart Breakout EA is a professional breakout trading system designed for traders who want a precise, reliable, and fully automated approach to market breakouts. The EA executes trades based on two powerful mechanisms: 1. Daily Breakout – using the previous day’s high and low with customizable offset. 2. Session Breakout – for Asian, London, and New York sessions with dynamic session-high/low detection. The system includes advanced risk-management tools: • Fixed or Auto Lot sizing based
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Experts
Dynamic RSI Guardian – Precision Trading with Full Risk Management Dynamic RSI Guardian is a professional algorithmic trading system designed for traders who value consistent performance, strict risk control, and flexibility . Built with advanced pip-based calculations and intelligent RSI-driven filters, it ensures every trade follows strict rules to minimize risk while maximizing opportunities. Key Features: Smart Entry System • RSI-based multi-filter confirmation • Detects high-probability
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
RastroBot EA
Raquel Costa
Experts
RastroBot usa o indicador Donchian Channel para identificar sinais de entrada, inspirados nas famosas estratégias Turtle. Simples e eficaz, é amplamente utilizado por traders profissionais e está integrado ao MT5. Ideal para quem quer usar esses sinais em operações de scalping. Não usa IA, Martingale ou Grid. Não é um "santo graal" do trading, mas uma estratégia honesta para lucrar com rápidas acelerações de tendência. O EA pode ser usado além do scalping, ajustando ou desativando o trailing
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
The Abyss Weaver MT5
Tam Tran Van
Experts
The Abyss Weaver EA – Adaptive AUDCAD Mean Reversion System 1. System Philosophy The Abyss Weaver is an advanced automated trading system designed specifically for the AUDCAD currency pair. The EA's core logic is built upon the Mean Reversion characteristics of AUDCAD, utilizing a sophisticated grid-based framework to capitalize on price deviations from the statistical mean. 2. Operational Mechanism Operating exclusively on the M5 or M15 timeframe , the EA identifies high-probability entry poin
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
AlphaTrader Pro
Abraham Theuri Wangui
Experts
AlphaTrader Pro Expert Advisor Overview: AlphaTrader Pro   is a sophisticated Expert Advisor meticulously crafted by a team with over a decade of experience in financial markets. While we make no unrealistic claims of instant wealth, we present a reliable tool designed to assist traders in making informed decisions. Key Features: Strategic Approach:   AlphaTrader Pro   employs a strategic approach to trading, combining the expertise of our seasoned team with the power of advanced indicators. Mul
Buyers of this product also purchase
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $699! After that, the price will be raised to $799. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.05 (22)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining nine independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and T
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (29)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL (Real Trading Account) LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My    This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5 . When used with the recommended and optimized settings , and on a reputable ECN / RAW spread broker , live trading behavior should closely reflect the performance and trade structure of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, execution, and VPS e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (6)
Experts
Read This First (Very Important) Not designed for short-term account flipping or fast profits No Martingale / No Grid / No AI Designed for traders focused on long-term consistency Live Results: Live Signal | Main Portfolio | FTMO Results LAUNCH PRICE! The current price is only available for a limited number of copies. Once they are sold, the price will increase. What is Gold Atlas ? Gold Atlas is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD). It uses a multi-entry breakout approac
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ]  , [ AI Usage ]  , [ PDF Guide ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that comb
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.61 (23)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (3)
Experts
Cheat Engine is a midrange gold scalping system that can make decisions based on global forex sentiment via web-based API. Cheat Engine live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 149 USD Single shot trading only. No grid or martingale ever. Intelligent trailing stop exits that adapts to daily volatility The global forex sentiment is a measurement of hundreds of thousands of traders' positions totaling over 1 billion USD in account value. Cheat Engine is able to
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (6)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
More from author
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Raikow FX EA
Daut Junior
Experts
Expert Advisor Raikow FX EA operates using the Vegas Tunel strategy, which consists of fibonacci levels above and below the 169 period moving average. It can operate on trend and counter trend. It has margin control, open order limit, positive swap control and filter indicators like RSI and ADX. It also has dynamic and fixed take profit in the fibonacci levels and trailling stop levels. For more information visit our Telegram group https://t.me/RaikowFXEAEN
Slaking FX EA
Daut Junior
Experts
Expert Advisor for use in all Market. For more details visit: Telegram group: https://t.me/SlakingFXEA Parameters Set Name Magic Number Allow Buy Allow Sell PipStep (points) Max Martingale Orders (0 unlimited) Max Loss $ day (0 don´t use) Mas Loss % day (0 don´t use) Max Profit $ day (0 don´t use) Mas Profit % day (0 don´t use) K Period D Period Slowing Overbought Oversold Type of smoothing Calculation method Lots Auto Lot Initial Balance for autolot calculate Martingale (1 don't use) Take Pro
Filter:
No reviews
Reply to review