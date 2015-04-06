Agent Zero

Agent Zero is a fully automatic Expert Advisor for Extreme Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency

Agent Zero is based on continuous openings, these Trades can be filtered with some indicators, Ma and Adx. The expert advisor is able to get a high-profit of winning trades.


Strategy involved :

  •  Scalping 
  •  Stop Loss Level of account equity
  •  Smart way to open order and close order
  •  Dynamic Tp to let Orders change tp to closer to breakeven when Orders reach a level .
  •  Dynamic Step Order
  •  Ma Filter to control Martingale orders open
  •  Pass range to control first orders open 
  •  Close all orders when DrawDown or Profit by USD 

Pairs and TimeFrame:

  • EURGBP , EURUSD , EURJPY
  • M1 chart 

Recommended balance 

  • minimum balance - 5,000 USCent one pair. , 15,000 USCent two pairs.

    Recommended broker

    • We strongly suggest to use ONLY Cent,Micro broker with lower spread with 1:500 leverage ， 5 digits . 


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    4.94 (34)
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    UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
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    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (18)
    Experts
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    Lachezar Krastev
    4.39 (51)
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    5 (1)
    Experts
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    Onyx MT4
    Aliaksandr Chupryna
    Experts
    "Onyx MT4" is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (gold) when daily levels are broken. The strategy is based on automatically determining the previous day's high and low, for which Buy Stop and Sell Stop pending orders are placed. Each trade is accompanied by a stop loss, take profit, and a customizable trailing stop, which dynamically adjusts the protective level following the price. The Expert Advisor consists of three blocks with different stop loss, take pr
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Experts
    Gold Breakout Promotion Ends Soon! The limited-time   Gold Breakout EA   offer ends   August 31, 2026 .   Sale price:   $499.99 Regular price: $799.99   Buy 1, Get 1 Free Choose compatible versions for   MT4 and MT5 . Only a few days remain—offer ends August 31! Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging accounts. The EA monitors gold price action for potential breakout opportunities and automatically manages e
    ORIX mt4
    Leonid Arkhipov
    4.75 (4)
    Experts
    ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Experts
    Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Experts
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    Experts
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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