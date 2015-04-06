Agent Zero

NEURALIS CORTOID GOLD The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD For NDX https://www.mql5.com/en/market/product/187869 https://www.mql5.com/en/signals/2385985 ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba