Agent Zero
- Experts
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- Version: 3.2
- Activations: 5
Agent Zero is a fully automatic Expert Advisor for Extreme Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency.
Strategy involved :
Recommended broker
Agent Zero is based on continuous openings, these Trades can be filtered with some indicators, Ma and Adx. The expert advisor is able to get a high-profit of winning trades.
Strategy involved :
- Scalping
- Stop Loss Level of account equity
- Smart way to open order and close order
- Dynamic Tp to let Orders change tp to closer to breakeven when Orders reach a level .
- Dynamic Step Order
- Ma Filter to control Martingale orders open
- Pass range to control first orders open
- Close all orders when DrawDown or Profit by USD
Pairs and TimeFrame:
- EURGBP , EURUSD , EURJPY
- M1 chart
Recommended balance
- minimum balance - 5,000 USCent one pair. , 15,000 USCent two pairs.
Recommended broker
- We strongly suggest to use ONLY Cent,Micro broker with lower spread with 1:500 leverage ， 5 digits .