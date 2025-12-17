EA NAME: Trade Manager mit Signalgeber





OPTIMIERT FÜR TIMEFRAMES: Alle Timeframes





KURZBESCHREIBUNG:

Ein hochentwickelter, semi-automatischer Expert Advisor mit einem dualen Strategiesystem für Swing-Trading auf Forex-Paaren und spezialisiertem Scalping auf Gold. Die Strategie basiert auf einem Scoring-System aus mehreren Indikatoren. Empfohlene Timeframes sind M5/M15 für Scalping und H1/H4 für Swing-Trading.





Dieser Expert Advisor ist ein hybrides Trading-Tool, das einen automatischen Signal-Generator mit einem manuellen Trade-Management-Panel kombiniert. Die Kernlogik basiert auf einem dualen Ansatz, der über einen Button auf dem Panel umgeschaltet werden kann: ein Swing-Modus und ein Scalping-Modus.



Im **Swing-Modus**, der für die wichtigsten Forex-Paare auf höheren Zeitrahmen wie H1 oder H4 konzipiert ist, wird versucht, mittelfristige Trends zu erfassen. Dazu wird ein Scoring-System verwendet, das Signale von RSI, MACD, zwei kurzfristigen EMAs (z.B. 20 und 50), einer langfristigen Trend-EMA (200) und dem Handelsvolumen kombiniert. Ein Trade-Signal wird generiert, wenn eine ausreichende Anzahl von Indikatoren (der 'Minimum Signal-Score') in dieselbe Richtung zeigt. Beispielsweise muss für ein Kaufsignal der Preis über der 200er-EMA liegen, die kurzfristigen EMAs müssen bullish gekreuzt sein, und MACD sowie RSI müssen Aufwärtsdynamik bestätigen. Stop Loss und Take Profits sind in diesem Modus dynamisch und basieren auf der Average True Range (ATR), um sich an die Marktvolatilität anzupassen und ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen.



Der **Scalp-Modus** ist speziell für den Handel von Gold (XAUUSD) auf niedrigen Zeitrahmen wie M5 und M15 optimiert und deutlich aggressiver. Er verwendet sensiblere Einstellungen für die Kernindikatoren (RSI, MACD, EMAs) und wird durch zusätzliche Filter ergänzt, um die Signalqualität zu maximieren. Ein **Stochastic Momentum-Filter** identifiziert überverkaufte/überkaufte Zonen und bullische/bärische Kreuze für präzisere Einstiege. Ein **ADX-Filter** stellt sicher, dass Trades nur bei ausreichender Trendstärke eingegangen werden. Zusätzlich ist ein **Session-Filter** integriert, um den Handel auf die volatilsten Zeiten (standardmäßig London und New York Session) zu beschränken und Seitwärtsphasen zu meiden. Die Take-Profit-Level können entweder als feste Dollar-Werte oder, empfohlen, als dynamische, ATR-basierte Multiplikatoren konfiguriert werden, was eine flexible Anpassung an die aktuelle Volatilität von Gold ermöglicht.



Unabhängig vom Modus bietet der EA ein ausgeklügeltes Trade-Management. Er unterstützt bis zu drei Take-Profit-Level (TP1, TP2, TP3). Positionen werden standardmäßig gestaffelt geschlossen: Ein Drittel der Position wird bei Erreichen von TP1 geschlossen, ein weiteres Drittel bei TP2, woraufhin der Stop Loss automatisch auf Breakeven (plus einem kleinen Puffer) gesetzt wird. Der Rest der Position läuft bis zu TP3 oder wird manuell geschlossen. Diese Methode sichert frühzeitig Gewinne und reduziert das Risiko, während sie gleichzeitig das Potenzial für größere Trendbewegungen offenlässt. Die empfohlenen Timeframes sind entscheidend, da die Indikatorparameter und Filter speziell auf die charakteristische Volatilität und Trenddauer in diesen Zeitfenstern abgestimmt sind.



