Trade Manager mit Signalgeber

NOMBRE DEL EA: Trade Manager con generador de señales

OPTIMIZADO PARA PLAZOS: Todos los plazos

BREVE DESCRIPCIÓN:
Un sofisticado Asesor Experto semiautomatizado con un sistema de estrategia dual para swing trading en pares forex y scalping especializado en oro. La estrategia se basa en un sistema de puntuación de varios indicadores. Los marcos temporales recomendados son M5/M15 para scalping y H1/H4 para swing trading.

Este Asesor Experto es una herramienta de negociación híbrida que combina un generador automático de señales con un panel de gestión manual de operaciones. La lógica central se basa en un enfoque dual que se puede cambiar a través de un botón en el panel: un modo swing y un modo scalping. En el **modo swing**, que está diseñado para los principales pares de divisas en plazos más altos, como H1 o H4, intenta capturar las tendencias a medio plazo. Utiliza un sistema de puntuación que combina señales de RSI, MACD, dos EMA a corto plazo (por ejemplo, 20 y 50), una EMA de tendencia a largo plazo (200) y el volumen de negociación. Se genera una señal de operación cuando un número suficiente de indicadores (la "puntuación mínima de la señal") apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, para una señal de compra, el precio debe estar por encima de la EMA 200, las EMA de corto plazo deben estar cruzadas al alza, y el MACD y el RSI deben confirmar el impulso alcista. Los Stop Loss y Take Profit en este modo son dinámicos y se basan en el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad del mercado y lograr una buena relación riesgo/recompensa.\nEl modo **Scalp** está optimizado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en plazos bajos como M5 y M15 y es significativamente más agresivo. Utiliza ajustes más sensibles para los indicadores principales (RSI, MACD, EMAs) y se complementa con filtros adicionales para maximizar la calidad de la señal. Un filtro **Stochastic Momentum** identifica zonas de sobreventa/sobrecompra y cruces alcistas/bajistas para entradas más precisas. Un filtro **ADX** garantiza que las operaciones sólo se realizan cuando la tendencia es suficientemente fuerte. Además, se ha integrado un **filtro de sesión** para limitar las operaciones a los momentos de mayor volatilidad (sesiones de Londres y Nueva York por defecto) y evitar las fases laterales. Los niveles de take profit pueden configurarse como valores fijos en dólares o, lo que se recomienda, como multiplicadores dinámicos basados en el ATR, lo que permite un ajuste flexible a la volatilidad actual del oro. Admite hasta tres niveles de toma de beneficios (TP1, TP2, TP3). Las posiciones se cierran por etapas de forma predeterminada: Un tercio de la posición se cierra cuando se alcanza TP1, otro tercio en TP2, tras lo cual el stop loss se ajusta automáticamente al punto de equilibrio (más un pequeño buffer). El resto de la posición se mantiene hasta TP3 o se cierra manualmente. Este método asegura beneficios tempranos y reduce el riesgo, al tiempo que deja abierta la posibilidad de movimientos tendenciales mayores. Los plazos recomendados son cruciales, ya que los parámetros y filtros del indicador se ajustan específicamente a la volatilidad característica y a la duración de la tendencia en estos plazos.

