Time Open Close EA Seasonal Day

Time Open Close EA / Seasonal Day

Der EA kann um 21 Uhr und 52 Minuten eine Position open.
Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar.

Der EA kann um 22 Uhr und 15 Minuten die Position close.
Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar.

Sell oder Buy der Position kann eingestellt werden.

Die Größe der Position kann eingestellt werden.

Die Position hat einen Stop Los und einen Take Profit.

Die Wochentage sind einstellbar.
Recommended products
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Time Open Close EA
EIKE SWATOSCH
Experts
Time Open Close EA / Seasonal Day Der EA kann um 21 Uhr und 52 Minuten eine Position open. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Der EA kann um 22 Uhr und 15 Minuten die Position close. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Sell oder Buy der Position kann eingestellt werden. Die Größe der Position kann eingestellt werden. Die Position hat einen Stop Los und einen Take Profit. Die Wochentage sind einstellbar.
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Black Fuji GO
Jean Christophe Paput
Experts
Black Fuji trading robot is designed to be both high-performing and stable, with a primary focus on trading the USD/JPY pair. Strategy   (No grid, no martingale). Black Fuji   Strategy   l everages advanced technical indicators combined with a robust risk management framework. By utilizing the ATR (Average True Range), it determines entry and exit points based on market volatility, adjusting order distances accordingly. The robot also emphasizes dynamic profit management, using multiple tec
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Hannah BTC
Guilherme Jose Mattes
5 (1)
Experts
Introducing HANNAH BTC   — Expert Advisor engineered to capture high-precision moves in Bitcoin. Leveraging advanced pattern recognition, HANNAH BTC identifies key breakout zones, including triangle formations for bullish entries and rounded bottom (basin) patterns for bearish setups—executing fully automated trades with robust risk management. SETFILE NEW SETS ARE UPCOMING SOON! NOW THE EA IS ABLE TO RUN MORE ASSESSMENTS LIVE SIGNAL SETFILES   V7 - BTCUSD M15/ XAUUSD H1 Instrument & Timeframe
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
AwS mario magic number
Marta Gonzalez
4 (1)
Experts
AWS VERSION FOR Mario31415927 whit magic number modify AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important   points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                        You can download the demo and test it yourself. Principal Input: WAY:   Select the direccion of your trade in Market; Right     :   Init
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (3)
Experts
INTRODUCTION Unleash the power of our brand new EA "Frankenstein" and conquer the forex market like never before! Our revolutionary expert advisor combines the strength of a price channel strategy with a sophisticated machine learning algorithm, allowing you to navigate the ever-changing market with precision and confidence. And the best part? For a limited time, you can get "Frankenstein" at a jaw-dropping 80% off during our exclusive launch promotion, priced at just $44! FEATURES Trade pane
KT London Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
HMA Scalper Pro EA   is a multifunctional robot for active trading on the most in-demand financial instruments, including popular currency pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), gold (XAU/USD), oil (Brent, WTI), and cryptocurrencies (BTC, ETH, LTC, and others). The core of the algorithm is a modernized version of the Hull Moving Average (HMA), which provides clearer signals compared to classic Moving Averages. The advisor reacts flexibly to short-term price fluctuations, using a gr
Recovery Bad Order MT5
Marta Gonzalez
Experts
Recovery Bad Order MT5  (System to recovery lost trader whit recovery algorithm). This system used algorithm in the ea for initial recovery algorithm, this system close one part of loses trader, whit algorithm recovery. (the lot recovery is a factor o lot used in the entry recommended used 0,1 for lot and 0,01 for recovery lot).  https://youtu.be/FlpOhpiy7Pc Recovery Bad Order MT5  is an Expert Advisor for recovering losses of positions that were opened in the wrong direction (that were opened b
Euro killer Fuzzy logic 4 hour
CHRISTOPHER FARON
Experts
Summary: This strategy is designed to trade the EUR/USD currency pair utilizing a sophisticated combination of technical indicators. It seeks to automate the trading process by analyzing market conditions based on various metrics and executing trades following the defined strategy rules. Key Features: Indicators Used : 1.   Williams Percentage Range (WPR) : Used for momentum trading. 2.   MACD : To identify potential buy and sell signals based on the cross of moving averages. 3.   OSMA : A varia
RangeRider SmartSMA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
RangeRider SmartSMA EA Take your trading to the next level with the RangeRider SmartSMA EA, a feature-packed tool designed to identify profitable opportunities in range-bound markets. Whether you're a beginner or an experienced trader, this EA simplifies the process and helps you stay ahead of the market. Key Features Dynamic Range Adaptation: Automatically adjusts ranges using ATR multipliers or fixed levels, ensuring precise adaptability. SMA-Powered Signals: Combines Simple Moving Average (S
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.5 (14)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experts
SMC Hacker AI MT5 – Bitcoin Smart Trading Automation Powered by Smart Money Concepts and VWAP AI Intelligence This Expert Advisor leverages Artificial Intelligence techniques to analyze market data, recognize patterns, and make smarter trading decisions in real-time. Unlike traditional rule-based EAs, this system adapts to changing market conditions using: Pattern recognition based on historical data Dynamic decision-making with AI logic layers Self-adjusting filters for entry and exit timing Th
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Experts
Balancer EA  is a sophisticated grid trading tool designed to maximize profits by simultaneously opening both buy and sell positions. Or even greater control, you can also utilize the manual panel to fine-tune your trading strategy. However, it is important to use this EA with caution and only risk an amount you are comfortable with. We encourage you to backtest the EA and experiment with the settings to find the ones that work best for you. Recommended     symbols : Backtest on any symbol of y
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  is a unique expert advisor that can trade the  Matrix Arrow Indicator's MT5   signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Classic Heiken Ashi candles Moving Average Moving Average Convergence Divergence (MACD) Rela
BlackSharkAlgo Pro MT5
Dara Rahmat Samii
Experts
BlackSharkAlgo Pro - Advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 BlackSharkAlgo Pro is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, developed for experienced traders seeking an adaptive and versatile automated trading solution. This EA utilizes advanced algorithms to identify and execute trades across many currency pairs and Gold (XAUUSD), prioritizing robust risk management and precise position control Monitor Signal (MajorPairs set) Required Configuration For the EA to function correctly, please add
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Goldfish FX
Michael Prescott Burney
Experts
GoldFish FX – Intelligent Trading Precision for XAUUSD H1 GoldFish FX is an advanced expert advisor designed for precision trading on the XAUUSD pair using the H1 chart. Built for disciplined execution, it incorporates a structured framework of configurable parameters, giving traders full control over risk, session timing, and market conditions. At its core, GoldFish FX features dynamic trade management options including adjustable lot sizing (manual, fixed, or balance-based), directional input,
Pip Shooter
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
LAUNCH PROMO:  The current price of $1399 will change after every 5 purchases, increasing by $100 with each subsequent set of 5 purchases PIP SHOOTER XAUUSD Scalper is a powerful and precise Expert Advisor (EA) designed specifically for gold (XAU/USD) scalping. Engineered to target short-term price movements, this EA excels in capturing quick profits from minor fluctuations in the market. It utilizes a sophisticated algorithm to identify optimal entry points, allowing for rapid trade execution
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (226)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Myfx
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Live signal 1:  CLICK Discounted   price
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (468)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details MyFxbook Verified signal : CHECK MY PROFIL
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (114)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.65 (23)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762740 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller Burning Grid needs a " HEDGING " Account. No
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
8 copies left at 699 USD Next price 799 USD I am pleased to introduce the Expert Advisor I developed following numerous requests from users of my proprietary trading strategy and indicator, Divergence Bomber . Detailed installation and setup instructions –  link How it performs: Live Signal: "Bomber M15 Channel" -   link Test results: "Bomber M15 Channel" portfolio -  link --- Live Signal: "Bomber H1 Channel" – link Test results "Bomber H1 Channel" portfolio - link So, I created the Expert Advi
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
4.67 (15)
Experts
AlphaCore X The AlphaCore X EA is a cutting-edge trading system that masters the complexity of financial markets with a unique combination of AI-driven analyses and data-based algorithms. By integrating ChatGPT-o1 , the latest GPT-4.5 , advanced machine learning models, and a robust big data approach, AlphaCore X achieves a new level of precision, adaptability, and efficiency. This Expert Advisor impresses with its innovative strategy, seamless AI interaction, and comprehensive additional featu
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (5)
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. - REAL SIGNAL  Low Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - High Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Full installation instructions for EA AI Gold Sniper to work properly are updated at   comment #3 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.37 (82)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.5 (4)
Experts
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe A few copies left at 469$ - Future price is 999$; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro is your dedicated, powerful Expert Advisor (EA) engineered exclusively for trading Gold (XAUUSD) on the H1 timeframe . Unlike EAs that rely on overhyped AI or neural network fads, Lux Oro is built on a foundation of pure, disciplined technical analysis , offering a transparent and reliable strategy for serious traders.
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
5 (5)
Experts
DeepLayer Dynamics Multisymbol Neural Scalper with Quad-Strategy Adaptive Architecture DeepLayer Dynamics represents a next-generation evolution in the Dynamics series — a cutting-edge Expert Advisor built on advanced algorithmic logic and a multi-symbol operational framework. It is designed to run simultaneously across the following 10 instruments : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF The system combines high-precision scalping with real-time responsiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (109)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.76 (63)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.4 (40)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (2)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (30)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.58 (127)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.64 (11)
Experts
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M5 Timeframe NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 5-minute timeframe (M5). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a low  spread account  for optimal performance. After  purchasing, contact the sel
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
5 (3)
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 165 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculatio
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.9 (10)
Experts
Aria Connector EA (7 AIs + Voting System + Audit and Auto-Optimize system with Aria API on Render! ) Public channel:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea Many EAs on the market claim to use artificial intelligence or "neural networks" when in reality they only run traditional logic or connect with unreliable sources. Aria Connector EA was created with a clear and transparent purpose: to directly connect your MT5 platform with OpenAI’s AI — no middlemen, no shady scripts. From its fir
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Experts
AI ZeroPoint Dynamics EA Cognitive Signal Architecture | Multi-Asset Precision Engine “Not an EA. Not a strategy. A living system of inference, adaptation, and execution.” BORN FROM THE ZERO POINT AI ZeroPoint Dynamics EA is not built — it is calibrated. Not coded — but architected to function as a real-time cognitive organism , responding to markets with a depth of reasoning that mirrors human decision-making — yet surpasses it in scale, consistency, and velocity. At the heart of ZeroPoint lie
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (8)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
GbpUsd Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.71 (134)
Experts
The GBPUSD Robot MT5 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the   GBP/USD   currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to   identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD.  The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-E
Syna
William Brandon Autry
Experts
Introducing Syna-The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented access to 392 AI models including 67 FREE integrated options, plus premium models like Grok 4, DeepSeek R1, OpenAI O3, Claude Opus 4, and Gemini 2.5 Pro-all combined with an intuitive interactive assistant interface featuring on-screen buttons for real-time market analysis and manual trading guidance .
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (101)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (4)
Experts
AOT MT5 – Advanced Multi-Currency Trading Expert Advisor AOT MT5 is an Expert Advisor (EA) designed to assist traders by utilizing advanced AI for market analysis across 16 currency pairs , including EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD. This EA is suitable for prop firm challenges and personal trading accounts , combining analytical tools with risk management features to support your trading strategy. Live Account 1 | Live Account 2 | Official Channel Why Choose AOT MT5? AI-Powered Analysis : Leverages a
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (27)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
4 (30)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.71 (14)
Experts
AI Neuro Dynamics EA Adaptive Signal Architecture for XAU/USD | H1 AI Neuro Dynamics is more than just an Expert Advisor — it is a modular cognitive trading system built for precision and adaptability on the XAU/USD (Gold) pair. Designed for high-volatility environments, it fully complies with the performance and risk requirements of prop firm standards. Powered by a proprietary neuro-quantum decision architecture , the EA evaluates market structure in real time, dynamically adjusting its inter
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.86 (14)
Experts
3 copies left at $599 Next price $699 Hey traders, If you're looking for an EA that doesn't just fire off trades for the sake of activity, but actually follows a smart, battle-tested strategy — meet Scalper Investor EA. This is a multi-currency expert advisor already armed with a solid reversal strategy, and soon to be upgraded with a trend-following module. Ready to trade: The Reversal Strategy At launch, Scalper Investor EA comes fully loaded with a reversal system designed to catch pullbacks
More from author
Time Open Close EA
EIKE SWATOSCH
Experts
Time Open Close EA / Seasonal Day Der EA kann um 21 Uhr und 52 Minuten eine Position open. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Der EA kann um 22 Uhr und 15 Minuten die Position close. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Sell oder Buy der Position kann eingestellt werden. Die Größe der Position kann eingestellt werden. Die Position hat einen Stop Los und einen Take Profit. Die Wochentage sind einstellbar.
Filter:
No reviews
Reply to review