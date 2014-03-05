Time Open Close EA / Seasonal Day Der EA kann um 21 Uhr und 52 Minuten eine Position open. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Der EA kann um 22 Uhr und 15 Minuten die Position close. Die Uhrzeit und die Minuten sind getrennt einstellbar. Sell oder Buy der Position kann eingestellt werden. Die Größe der Position kann eingestellt werden. Die Position hat einen Stop Los und einen Take Profit. Die Wochentage sind einstellbar.