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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis

8 June 2026, 09:11
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis

Here is my latest structure analysis for ⚠️Gold.

Resistance 1: 4571 - 4593 area
Resistance 2: 4638 - 4688 area
Resistance 3: 4741 - 4774 area
Resistance 4: 4824 - 4887 area

Support 1: 4306 - 4327 area
Support 2: 4100 - 4114 area
Support 3: 3997 - 4049 area

Consider these structures for pullback/breakout trading.
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Daily time frame

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My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd