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#EURAUD: Another Bearish Move Ahead

24 April 2026, 11:15
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#EURAUD: Another Bearish Move Ahead 🇪🇺🇦🇺


📉EURAUD broke and closed below a horizontal support of a consolidation

range on a daily time frame.


With a high probability, the current downtrend will resume soon.


Next support - 1.63

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Daily time frame


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#EURAUD