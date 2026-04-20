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DOW JONES INDEX (US30): Recovery Ahead?!

20 April 2026, 13:03
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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DOW JONES INDEX (US30): Recovery Ahead?!


📈Dow Jones Index will likely recover after a sharp decline.


Expect a test of 49410.

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Daily/1H time frames


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#Dow Jones Index, us30