0
444
#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇
Here is my latest structure analysis for ⚠️Gold.
Resistance 1: 4828 - 4868 area
Resistance 2: 4992 - 5052 area
Resistance 3: 5191 - 5240 area
Resistance 4: 5419 - 5598 area
Support 1: 4512 - 4604 area
Support 2: 4306 - 4381 area
Support 3: 4089 - 4109 area
Support 4: 3998 - 4046 area
Support 5: 3885 - 3931 area
Consider these structures for pullback/breakout trading.
—————————
Daily time frame
✅ Add me as a Friend to get live trade ideas, indicator setups and new releases directly in your MQL5 news feed!
Main blog: https://forexobroker.com/
Join My MQL5 Public Channel: https://www.mql5.com/en/channels/fxmasters
Join My Telegram channel: https://t.me/dominicwalsfxhtrader
My Experts:
✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
My Professional MT4/MT5 Indicators:
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678