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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis

13 April 2026, 10:58
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇


Here is my latest structure analysis for ⚠️Gold.


Resistance 1: 4828 - 4868 area

Resistance 2: 4992 - 5052 area

Resistance 3: 5191 - 5240 area

Resistance 4: 5419 - 5598 area


Support 1: 4512 - 4604 area

Support 2: 4306 - 4381 area

Support 3: 4089 - 4109 area

Support 4: 3998 - 4046 area

Support 5: 3885 - 3931 area


Consider these structures for pullback/breakout trading.

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Daily time frame


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#gold, xauusd