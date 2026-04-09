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#USDJPY: Bullish Move After Trap

9 April 2026, 12:38
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#USDJPY: Bullish Move After Trap 🇺🇸🇯🇵


📈USDJPY is going to rise more after a confirmed bearish trap.


I expect a bullish continuation to 159.22 level.

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1H time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

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#usdjpy