DIDI ALERT - Bộ Dò Kim của ATM Systems (Vietnamese Version)





Hướng dẫn sử dụng Expert Advisor

“DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM”

Link sản phẩm https://www.mql5.com/en/market/product/110070

Kính gửi người dùng, hoạt động bình thường của EA này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn!

Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn, vì MỌI THỨ đều được giải thích chi tiết tại đây và sẽ tránh việc sử dụng kênh hỗ trợ không cần thiết!

“DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM” là gì

“DIDI ALERT” là Expert Advisor (EA) thực hiện phân tích đồng thời lên tới 100 mã trong thời gian thực và trong ba giai đoạn đồ họa, được xác định trước bởi danh sách trong Cửa sổ quan sát thị trường, do đó hợp lý hóa quy trình rất hiệu quả và nhanh chóng. những người sử dụng phương pháp được biết đến rộng rãi là “Kim DIDI” để thực hiện các mục giao dịch mà không cần phải phân tích từng tình huống này, vì nó đòi hỏi một lượng thời gian và kinh nghiệm nhất định từ nhà giao dịch để làm như vậy...

“ DIDI ALERT” nhân cơ hội tìm được kịch bản giao dịch lý tưởng của bạn lên gấp bội bởi vì, hãy tưởng tượng có bao nhiêu khả năng và cơ hội giao dịch sẽ có trong vài giây phân tích, khi có tới 300 cửa sổ đồ họa (100 biểu tượng hoặc tài sản nhân với 3 khung thời gian) được phân tích ngay lập tức và kết quả của nó được hiển thị trên bảng đồ họa, giúp việc tìm kiếm các cơ hội này nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Hãy tưởng tượng số lượng cơ hội giao dịch sẽ mở ra khi sử dụng công cụ mạnh mẽ này!

Qua nhiều nghiên cứu, nhiều tháng cống hiến của nhóm Hệ thống ATM trong việc sáng tạo, phát triển và lập trình cũng như với sự trợ giúp của Trí tuệ nhân tạo GPT-4 để tối ưu hóa và tinh chỉnh từng dòng của EA, chúng tôi rất tự hào giới thiệu “ DIDI ALERT” .

Kim là gì?

Agulhadas là một phương pháp phân tích đồ họa được tạo ra bởi thương nhân người Brazil Odir Aguiar, được gọi là Didi Aguiar. Ông đã phát triển một chỉ báo có tên là Didi Index, sử dụng ba đường trung bình động (3, 8 và 20 kỳ) để xác định các điểm vào và ra trên thị trường tài chính.

Hình kim xuất hiện khi ba đường trung bình động đi qua cùng một thân nến, như thể nó là một đường đi qua đầu kim. Chuyển động này cho thấy một sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào thứ tự của các đường trung bình động.

Didi là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đã hoạt động trên thị trường tài chính hơn 40 năm. Anh ấy đam mê lướt sóng và bãi biển, đồng thời cho biết anh ấy không quan tâm nhiều đến các nguyên tắc cơ bản của công ty mà quan tâm nhiều đến kỷ luật và thái độ khi mua bán.

Cảm ơn Didi Aguiar rất nhiều vì công cụ mạnh mẽ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, đó là Didi Index! Xin Chúa ban phước lành cho bạn thật nhiều.

“EA - DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM” hoạt động như thế nào?

Sử dụng làm cơ sở, “NEEDLES” của chỉ báo DIDI INDEX, đường xu hướng của chỉ báo ADX và cả các điểm mở của “Dải BOLLINGER”, “EA - DIDI ALERT” thực hiện phân tích theo thời gian thực, nghĩa là tại thời điểm chính xác từ các mục hoặc ký hiệu đã chọn trước đó trong danh sách Cửa sổ quan sát thị trường và trong 3 khung thời gian do người dùng chọn và kết quả của những phân tích này được hiển thị thông qua bảng đồ họa để xem dễ dàng hơn.

Các phân tích được thực hiện là:

Kim - nếu có mức MUA hoặc BÁN tăng đột biến trong chỉ số Didi Index;

Xu hướng - nếu phát hiện xu hướng tăng và trên mức 32 trên chỉ báo ADX;

Bollinger - Nếu có độ mở trên và dưới đáng kể của “Dải BOLLINGER”

Ba lần phân tích đồng thời

Ngoài 100 tài sản hoặc ký hiệu được quan sát, cũng có thể chọn 03 ba khung thời gian để thực hiện các phân tích này, từ phạm vi M5 (5 phút) đến D1 (1 ngày)

Thời gian phân tích lại hoặc xác minh mới được xác định trước tự động, vì nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc lựa chọn Khung thời gian nhỏ nhất, ví dụ: nếu khung thời gian M5 được chọn trong thời gian ngắn nhất thì phân tích sẽ được thực hiện cứ sau 1 phút, v.v. trên. , bên dưới bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin này một cách chi tiết.

Nếu phát hiện thấy một kim, nó sẽ xuất hiện trong trường tương ứng, cho dù đó là "MUA" HAY "BÁN".

Và trong trường hợp phát hiện xu hướng và/hoặc mở Bollinger, "CÓ" sẽ xuất hiện trong cột tương ứng.



Kim hoàn chỉnh

Khi tất cả các trường này đều là “dương”, nghĩa là khi ba điều kiện này tồn tại trong cùng một nội dung và cùng một khung thời gian: Đẩy “MUA” HOẶC “BÁN”, “CÓ” cho xu hướng và “CÓ” cho việc mở Bollinger , chúng tôi có Kim hoàn chỉnh và theo mặc định, điểm nổi bật trực quan sẽ xuất hiện trên bộ này và âm thanh kim sẽ được phát ra dưới dạng cảnh báo bằng âm thanh, được xác định trước theo mặc định và có thể bị tắt trong bảng INPUT PARAMETERS khi khởi động “EA - DIDI ALERT ” .

Ngoài ra còn có khả năng gửi thông báo PUSH tới điện thoại di động của bạn và thông báo qua E-Mail.

Trước khi tải “EA - DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM”

Trước khi tải EA, người dùng phải chuẩn bị môi trường MT5 để có hiệu suất và hoạt động tốt hơn:

1 Xác định các ký hiệu hoặc tài sản trong Cửa sổ "Quan sát thị trường" mà bạn muốn phân tích (Tối đa 100 mục, trên đó chương trình sẽ bị đóng để tránh sự cố)

2 Định cấu hình cửa sổ biểu đồ mà chúng tôi sẽ gọi là BASIC , trong đó “EA - DIDI ALERT” sẽ được tải và bảng đồ họa với kết quả phân tích sẽ được hiển thị, mở cửa sổ biểu đồ với bất kỳ nội dung nào và chỉ để lại biểu đồ mà không có bất kỳ nội dung nào khác chỉ báo, bộ dao động, âm lượng, v.v.

3 Định cấu hình cửa sổ ban đầu để hiển thị các biểu đồ mà chúng tôi sẽ gọi là THAM KHẢO , vì nó sẽ được sử dụng làm mặc định để mở các cửa sổ biểu đồ mới để xác minh, các trường không được thông báo phải không thay đổi:

3.1 Chèn Dải Bollinger với các giá trị sau: Tham số đầu vào: Chu kỳ 8, Dịch chuyển 0, Độ lệch 2

Tham số: Áp dụng cho

Màu đóng: Dải(8) Không có ở giữa, Dải(8) Trắng trên, Dải(8) Trắng dưới.

3.2 Chèn Chỉ báo ADX (Chỉ số chuyển động định hướng trung bình) với các giá trị sau:

Tham số: Giai đoạn 8, Kiểu trắng và đường liên tục, +DI Limegreen, -DI

Mức đỏ: Thêm mức giá trị 32.

3.3 Chèn Chỉ báo từ Thư viện Didi Chỉ mục (DidiIndex 2.00) với các giá trị sau: Chỉ báo này được tạo sẵn, người dùng không cần thay đổi bất cứ điều gì, nhưng để hình dung rõ hơn, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi tab màu như thế này, Fast Line Limegreen và Slow Line Red.

3.4 Chỉ báo Stochastic với các giá trị sau: Tham số: Giai đoạn %K 8, Giai đoạn %D 3, Độ trễ 3, Phương pháp đơn giản.

3.5 Chèn Chỉ báo TRIX (Trung bình theo hàm mũ ba) các giá trị đã được xác định trước và không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào.

Chèn một Đường trung bình động vào cửa sổ TRIX. Chú ý, thông qua cửa sổ NAVIGATOR trong Chỉ báo, trong thư mục Xu hướng, chỉ cần nhấp và kéo Đường trung bình động vào Cửa sổ TRIX. Các giá trị cũng đã sẵn sàng và không cần thay đổi.

4. Sau khi hoàn tất bước cấu hình, hãy lưu nó dưới dạng mẫu, (nhấp chuột phải vào vùng trống >> Mẫu >> Lưu mẫu, đặt tên là Didi Alert và nhấp vào Lưu, Lặp lại quy trình một lần nữa và bây giờ lưu nó với tên Mặc định, xong, bây giờ mọi cửa sổ mới sẽ mở với Bố cục mới này.



hình 001



Đang tải “EA - DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM”

Đính kèm “EA - DIDI ALERT” vào cửa sổ mà chúng tôi gọi là BASIC, (nếu bạn quên hoặc bỏ qua phần này, hãy quay lại mục số 2 trong phần Trước khi tải “EA - DIDI ALERT – ATM Systems Needle Detector” ), nó sẽ Nếu bạn mở cửa sổ có tab CHUNG nơi hiển thị tên, mô tả về EA cũng như tab Tham số đầu vào, chúng tôi khuyên bạn trong LẦN THỰC HIỆN ĐẦU TIÊN NÀY bạn không nên thay đổi bất cứ điều gì để người dùng làm quen với công cụ mới và chỉ sau khi thấy nó hoạt động, hãy quay lại và thực hiện các thay đổi.



THAM SỐ ĐẦU VÀO - Chúng ta có gì ở đây?

Các nhóm cấu hình là:

Cài đặt chung:

Số ma thuật: Người dùng phải nhập số ma thuật của Máy dò, đây là số nhận dạng duy nhất cho phép Máy dò nhận ra hoạt động của chính nó và tránh lỗi với các EA khác. Giá trị mặc định là 1 nhưng người dùng có thể thay đổi nếu muốn.

Ngôn ngữ: Người dùng có thể chọn giữa tiếng Anh (EN) và tiếng Bồ Đào Nha Brazil (PTBR).



Cài đặt trung bình di chuyển:

Nhập các tham số trung bình động mà Máy dò sẽ sử dụng để phân tích thị trường. Đường trung bình động là các chỉ báo cho thấy xu hướng giá theo thời gian. Máy dò sử dụng hai đường trung bình động: một nhanh và một chậm. Đường trung bình nhanh nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá, trong khi đường trung bình chậm ổn định hơn.

Nhập khoảng thời gian và độ dịch chuyển của mỗi đường trung bình động. Khoảng thời gian là số thanh được sử dụng để tính giá trị trung bình. Độ lệch là số ô nhịp được dịch chuyển sang phải hoặc sang trái.

Phần này chứa một số điều kiện phải được tôn trọng để hoạt động của “EA - DIDI ALERT” . Nó kiểm tra xem giá trị tham số trung bình nhanh và trung bình chậm có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không. Nếu không, nó sẽ in một thông báo lỗi và ngăn không cho Trình phát hiện chạy. Các điều kiện như sau:

Khoảng thời gian trung bình nhanh phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2. Giá trị này biểu thị số khoảng thời gian được sử dụng để tính đường trung bình động nhanh.

Sự dịch chuyển của đường trung bình động nhanh phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị này biểu thị số khoảng thời gian mà đường trung bình động nhanh được dịch chuyển sang phải.

Thời gian trung bình di chuyển chậm phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 15. Giá trị này thể hiện số kỳ được sử dụng để tính đường trung bình động chậm.

Độ dịch chuyển của đường trung bình động chậm phải là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị này biểu thị số khoảng thời gian mà đường trung bình động chậm được dịch chuyển sang phải.

Độ lệch trung bình nhanh phải nhỏ hơn giá trị Độ lệch trung bình chậm. Điều này đảm bảo rằng đường trung bình động nhanh gần với giá hiện tại hơn đường trung bình động chậm.

Cài đặt khung thời gian:

Nhập ba khoảng thời gian mà Máy dò sử dụng để phân tích thị trường. Khung thời gian là đơn vị thời gian chia biểu đồ giá thành các thanh hoặc nến. Mỗi thanh hoặc nến đại diện cho giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Máy dò sử dụng ba khoảng thời gian: thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Khoảng thời gian đầu tiên là ngắn nhất và khoảng thời gian thứ ba là dài nhất. Người dùng phải chọn một trong các giá trị nằm trong khoảng từ M5 (5 phút) đến D1 (1 ngày)

Khung thời gian phải được cấu hình theo các quy tắc dưới đây:

Đối với trường Timeframe 1 , chọn một trong các giá trị có sẵn bằng hoặc lớn hơn M5 . Trường này đại diện cho thời gian biểu đồ đầu tiên.

Đối với trường Timeframe 2 , chọn một trong các giá trị có sẵn bằng hoặc lớn hơn M6 . Trường này đại diện cho thời gian đồ họa thứ hai.

Đối với trường Timeframe 3 , chọn một trong các giá trị có sẵn bằng hoặc nhỏ hơn D1 . Trường này đại diện cho thời gian đồ họa thứ ba.

Đảm bảo rằng các giá trị của Timeframe 1, 2 và 3 khác nhau và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, tức là Timeframe 1 là nhỏ nhất, Timeframe 2 là trung gian và Timeframe 3 là lớn nhất. Hoặc sẽ hiển thị cửa sổ cảnh báo lỗi.

Giới thiệu về khung thời gian 1 Tạm dừng kiểm tra được xác định trước

Việc tạm dừng xác minh sẽ diễn ra dựa trên khung thời gian 1, trong trường hợp Kim hoàn chỉnh trong khung thời gian 2 và 3, cảnh báo âm thanh cũng như thông báo PUSH và Email (nếu được kích hoạt) sẽ được phát ra trong chu kỳ xác minh này.



Tạm dừng xác minh là gì? (Đừng nhầm lẫn với khoảng thời gian thông báo)

Để tránh việc sử dụng bộ xử lý không cần thiết và không gây ra tình trạng chậm hoặc treo máy, “EA - DIDI ALERT” sử dụng cài đặt trước cho thời gian mà hệ thống thực hiện phân tích để tìm kiếm các điều kiện cho KIM HOÀN THÀNH mà chúng tôi gọi là tạm dừng xác minh.



Kiểm tra tạm dừng

Thông qua phân tích, kiểm tra và xác minh, nhóm Hệ thống ATM đã tìm ra các giá trị tạm dừng thể hiện độ nhạy và độ chính xác phát hiện tốt nhất.

Các khoảng dừng phát hiện được xác định trước là:

Giai đoạn Kiểm tra tạm dừng 5 phút (M5)

6 phút (M6)

10 phút (M10)

12 phút (M12)

15 phút (M15)

20 phút (M20)

30 phút (M30)

1 giờ (H1) 1 phút 2 giờ (H2)

3 giờ (H3) 5 phút 4 giờ (H4)

6 giờ (H6)

8 giờ (H8) 10 phút 12 giờ (H12) 30 phút 1 ngày (D1) 60 phút hoặc 1 giờ

Ví dụ: Nếu chọn giá trị Khung thời gian 1 là 4 giờ (H4), quá trình kiểm tra sẽ diễn ra sau mỗi 10 phút.

Cài đặt màu

Màu nền và màu văn bản: Nhập màu nền và màu văn bản mà Detector sử dụng để hiển thị thông tin trên màn hình. Trình phát hiện hiển thị thông tin trong một bảng có nhiều cột và hàng. Mỗi cột và hàng có một màu nền và màu văn bản cụ thể.



Bật/Tắt âm thanh cảnh báo:

Bật/Tắt âm thanh cảnh báo: Thông báo xem Máy dò có phát ra âm thanh cảnh báo khi phát hiện cơ hội tham gia thị trường hay không. Âm thanh cảnh báo là tín hiệu âm thanh thu hút sự chú ý của người dùng vào màn hình. Bộ dò phát ra âm thanh cảnh báo nếu giá trị logic là đúng hoặc không phát ra âm thanh cảnh báo nếu giá trị sai. Giá trị mặc định là true.



Bật/Tắt thông báo đẩy và email:

Cho biết liệu Người phát hiện có nên gửi thông báo qua tin nhắn đẩy và/hoặc email khi phát hiện cơ hội tham gia thị trường hay không. Thông báo đẩy là tin nhắn được gửi tới điện thoại di động của người dùng đã cài đặt Metatrader cho thiết bị di động.

Tùy chọn này phải được cấu hình đúng cách trong tùy chọn Metatrader 5 (Phím tắt Ctrl + O) Tham khảo tài liệu cần thiết trên trang web mql5.com, Định cấu hình nền tảng MetaTrader 5 .

Thông báo qua email là những tin nhắn được gửi đến email của người dùng.

Thông báo đẩy trên thiết bị di động: EA - Cảnh báo DIDI gửi thông báo qua tính năng đẩy nếu giá trị là đúng hoặc không gửi nếu giá trị là sai.

Thông báo qua E-mail: Cảnh báo EA - DIDI gửi thông báo qua email nếu giá trị là đúng hoặc không gửi thông báo nếu giá trị là sai. Giá trị mặc định là sai.

Khoảng thời gian cho Thông báo PUSH/Email: Nhập khoảng thời gian mà Trình phát hiện phải đợi giữa các lần gửi thông báo, theo mặc định, giá trị này không thể bằng hoặc lớn hơn khung thời gian 1 nếu không nó sẽ báo lỗi và một cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, để ngăn chặn Trình phát hiện khỏi việc gửi thông báo lặp đi lặp lại hoặc quá nhiều, hãy tìm sự cân bằng giữa khoảng thời gian gửi và khung thời gian đã chọn.

Ví dụ: nếu chọn các khung thời gian dài hơn như H8 H12 và D1 thì khoảng thời gian 1 hoặc 5 phút là không cần thiết!

Các giá trị khả dụng: 1, 5, 10, 15, 30 phút, 1, 2 và 4 giờ.

Cảnh báo EA - DIDI không chấp nhận giá trị của “Khoảng thời gian thông báo” lớn hơn hoặc bằng Khung thời gian 1 đã chọn, vì điều này sẽ khiến cơ hội tham gia giao dịch bị bỏ lỡ!

LƯU Ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông báo trong các khung thời gian dài hơn, trên M10, vì một số máy chủ email coi lưu lượng rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn là SPAM và có thể chặn tài khoản của bạn!

LƯU Ý 2: Do cấu hình nội bộ, Gmail không cho phép sử dụng Nền tảng Metatrader 5 để gửi thông báo, chúng tôi khuyên dùng máy chủ của Microsoft hoặc máy chủ khác mà bạn chọn.



CẨN THẬN!

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN

Không vô tình sửa đổi thông tin trong tab “THAM SỐ ĐẦU VÀO” , đặc biệt là trong nhóm tùy chọn “Cài đặt trung bình di chuyển” , vì điều này sẽ khiến EA gặp trục trặc.



THÔNG BÁO QUAN TRỌNG THỨ HAI

Về việc thay đổi giá trị của “INPUT PARAMETERS” khi chạy “EA - DIDI ALERT – ATM Systems Needle Detector”

Theo mặc định trên nền tảng MetaTrader 5, khi bạn điều chỉnh cài đặt Expert Advisor (EA) của mình thông qua bảng biểu đồ, những thay đổi này không được tự động áp dụng trong quá trình thực thi EA và thậm chí có thể khiến EA bị lỗi. Để đảm bảo cài đặt mới có hiệu lực, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Xóa EA khỏi biểu đồ:

- Nhấp chuột phải vào biểu đồ nơi EA hiện đang hoạt động.

- Chọn “Expert Advisors” rồi chọn “Remove” để xóa EA.

2. Mở lại EA trên biểu đồ:

- Sau khi loại bỏ EA, hãy thêm nó trở lại biểu đồ.

3. Điều chỉnh lại cài đặt:

Trong quá trình khởi động lại, bạn sẽ có thể định cấu hình các tùy chọn EA theo cài đặt mới mong muốn.

Sau khi người dùng tìm thấy cấu hình tốt nhất để hoạt động với “EA - DIDI ALERT – Máy dò kim từ Hệ thống ATM”, họ có thể sử dụng nút lưu trên tab THÔNG SỐ ĐẦU VÀO để lưu trữ các tùy chọn của mình và do đó sử dụng lại chúng mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu , nhưng chúng tôi tại Hệ thống ATM đã phát triển nó theo cách mà không cần phải sửa đổi quá nhiều vì nó đã sẵn sàng hoạt động...



THÔNG BÁO QUAN TRỌNG THỨ BA

“ EA - DIDI ALERT – Máy dò kim từ Hệ thống ATM” phụ thuộc nhiều vào tín hiệu Thị trường và TICKS và không hoạt động chính xác khi thị trường dừng hoặc gần như dừng vì nó sẽ rất chậm...



Sử dụng “EA - DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM ”

Trong cửa sổ mà chúng ta đã chuẩn bị trước đó và gọi là BASIC , (Nếu không nhớ quay lại phần: Trước khi Load mục “EA - DIDI ALERT – ATM Systems Needle Detector” mục 2), sau đó chúng ta sẽ kích hoạt/đính kèm “EA - DIDI ALERT”, một cảnh báo sẽ được hiển thị cùng với tiến trình của quá trình, như có thể thấy trong hình ảnh sau:



hình 002



Đợi quá trình tải dữ liệu kết thúc, một bảng đồ họa sẽ được hiển thị với tên của tài sản hoặc ký hiệu đã chọn trước đó từ danh sách trong Cửa sổ "Quan sát thị trường" và kết quả phân tích được thực hiện trong từng cột trong khung thời gian của bạn, nếu không, tức là không bị phát hiện, chỉ các ký tự “- - -” sẽ xuất hiện, nếu vậy, các kim được phát hiện sẽ hiển thị là “MUA” hoặc “BÁN” và các xu hướng cũng như Điểm mở Bollinger khi được phát hiện sẽ xuất hiện là “CÓ” trong những nơi tương ứng của họ.



hình 003



Trong trường hợp AGULHADA HOÀN TOÀN, là tập hợp phát hiện tích cực trong các cột Agulhada, Xu hướng và Bollinger, một điểm nổi bật đậm sẽ được hiển thị trên tập hợp này trong khung thời gian cụ thể và cảnh báo âm thanh sẽ được phát ra cũng như thông báo Đẩy và Email sẽ được gửi đi, nếu cần thiết, được kích hoạt.



hình 004



CHÚ Ý

Việc phát hiện xảy ra trong thời gian thực và không hoạt động với bất kỳ loại “độ trễ” nào trong việc hiển thị cảnh báo, nghĩa là mọi thứ đang được hiển thị trên bảng điều khiển đều theo thời gian thực và tất cả chúng ta đều biết rằng sự thay đổi giá lớn hơn một chút và nến thay đổi kích thước chỉ trong vài phút, điều đó có nghĩa là cả Agulhada và Bollinger Open đều trải qua sự thay đổi nhanh chóng và không còn được phát hiện tích cực nữa, vì vậy chúng ta phải chú ý trong quá trình sử dụng để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch!



Sau khi mở Cảnh báo EA - DIDI và tải dữ liệu và thông tin, ứng dụng sẽ hoạt động và theo dõi các điều kiện của biểu tượng hoặc tài sản, nhưng rất tiếc, thư viện được sử dụng để sử dụng bảng này vẫn còn rất hạn chế trong phiên bản mql5 và kết thúc gây ra một loại chi tiết nhất định có thể cản trở một chút khả năng hiển thị của bảng điều khiển, bởi vì khi chúng tôi chuyển đổi biểu tượng và/hoặc cửa sổ đang hoạt động để kiểm tra các điều kiện có thể giao dịch và trả lại, bảng điều khiển sẽ tự động thu nhỏ, chúng tôi tin rằng nhóm phát triển MQL5 sẽ sớm .COM sẽ sửa lỗi này, trong khi điều này không xảy ra và để tránh tình trạng này người dùng có thể sử dụng chức năng neo của cửa sổ thông qua phím tắt Alt+D hoặc nhấp chuột phải vào cửa sổ đồ họa và chọn Anchored.



Hình 005



Sẵn sàng! Bằng cách này, người dùng có thể thay đổi kích thước cửa sổ không được gắn này để chỉ hiển thị bảng và chỉ cần di chuyển nó để xem bảng và các cửa sổ biểu đồ khác dễ dàng hơn:



hình 006



Nếu bạn có nhiều màn hình hơn, bạn có thể kéo cửa sổ chưa được gắn vào một màn hình và MT5 với tất cả đồ họa sang một màn hình khác và nó sẽ hoàn hảo!



hình 007

Phương pháp thiết lập Agulhadas

Về phương pháp của Setup das Agulhadas, chúng tôi có một số video trên YouTube, chỉ cần tìm kiếm DIDI INDEX hoặc AGULHADAS DO DIDI và bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn với khả năng thêm phụ đề bằng ngôn ngữ của riêng bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không hủy chủ đề này ở đây .

Lỗi trình bày

“ EA - DIDI ALERT – ATM Systems Needle Detector” là Expert Advisor gần như 100% không có lỗi và sự cố, đã được kiểm tra và xem xét rất cẩn thận và các lỗi được trình bày hầu hết đều tóm tắt ở hành vi sai trái của người dùng, lỗi khi định cấu hình hoặc cố gắng thay đổi cài đặt trong khi thực thi, hãy xem phần “THAM SỐ ĐẦU VÀO – Chúng ta có gì ở đây?” ở phần đầu của Hướng dẫn này.



Chú ý

Luôn chú ý đến tab “chuyên gia” trong “hộp công cụ”, nếu nó không xuất hiện, hãy nhấn CTRL+T, vì các thông báo lỗi chung và cụ thể sẽ được hiển thị ở đó.

Lỗi khi chạy EA lần đầu - DIDI Alert

Nếu xảy ra lỗi không tải chỉ báo hoặc lỗi tương tự trong lần đầu tiên bạn chạy Cảnh báo EA - DIDI, hãy xóa nó và chạy lại.

Lỗi do cấu hình người dùng không chính xác

Nhìn vào hình ảnh sau đây:



TẤT CẢ CÁC LỖI NÀY LÀ DO CẤU HÌNH SAI TRONG THẺ “THAM SỐ ĐẦU VÀO” DO NGƯỜI DÙNG GÂY RA!

Lỗi do thay đổi giá trị trong quá trình thực thi EA - Cảnh báo DIDI

Nếu người dùng cố gắng thay đổi cài đặt trong khi chạy EA, điều đó có thể khiến MT5 hoặc cửa sổ nói trên bị lỗi, do đó cần phải đóng cửa sổ đồ họa và đôi khi cả MT5.

Lỗi gửi tin nhắn qua PUSH và Email

Nếu xảy ra lỗi khi gửi tin nhắn PUSH và/hoặc Email, một số sẽ hiển thị trong tab “Chuyên gia”, bên dưới là các mã lỗi tương ứng:

4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED, (Gửi không thành công – lỗi máy chủ mql5.com)

4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER, (Tham số không chính xác – xem cấu hình)

4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS, (Cài đặt không chính xác – xem cấu hình)

4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT. (Gửi tin nhắn quá nhiều - chọn khoảng thời gian khác)

Trước khi gọi hỗ trợ, hãy kiểm tra chính xác các cài đặt được giải thích trên trang Cấu hình nền tảng MetaTrader 5

LỜI NHẮC NHỞ

“DIDI ALERT – Máy dò kim của hệ thống ATM” KHÔNG HOẠT ĐỘNG TRONG “BÀI KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC!





Lưu ý quan trọng:

Đây là một công cụ theo dõi cơ hội giao dịch, người mua phải nhận thức được rằng hướng dẫn sử dụng chương trình DIDI Alert chứa đầy đủ giải thích về cách sử dụng, với tất cả thông tin và mọi thứ cần thiết để sử dụng đúng cách, tuy nhiên chúng tôi nhớ rằng chúng tôi không dạy chiến lược kim tiêm, giống như có hàng ngàn tiện ích trên THỊ TRƯỜNG cũng theo nguyên tắc này, chúng dạy cách sử dụng công cụ.

Chiến lược là một điều khác, trừ khi trong trường hợp của Robots, và cũng vì có nhiều video trên YouTube giải thích hoạt động của chiến lược này.

Luôn sử dụng Stop Loss (SL) để đảm bảo an toàn cho chính bạn và bảo tồn tài sản của bạn, luôn quản lý rủi ro tài khoản của bạn.

Công cụ theo dõi không thực hiện Mua hoặc Bán và cũng không có Stop Loss (SL) hoặc Take Profit (TP), vì điều này phải được thực hiện thủ công bởi người dùng.





Links



Link sản phẩm https://www.mql5.com/en/market/product/110070







https://www.youtube.com/watch?v=BTMnl7lihug









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https://www.youtube.com/watch?v=rXcTq-Zdj7M





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CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA HÀNG, Chúa phù hộ cho cuộc sống của bạn!