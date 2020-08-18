All Blogs / My Trading / Trading Strategies All Blogs Analytics & ForecastsWeekly TrendsForecastsTrading SystemsMy TradingChartsTrading StrategiesStatisticsTrading IdeasScalpingNeural NetworksWave CountMarket NewsCurrencyMetalsCrude OilCompany NewsEventsBanksBrokersLaw/RegulationsOther Rules Trading Strategies Portfolio X 10 EURUSD - set files 18 August 2020, 20:59 Mateus Botelho Mattos 0 2 372 Portfolio X 10 EURUSD | Set files Telegram Group created for PortfolioX Members: t.me/join_portfolio_x Read the Frequently Asked Questions page Files: MT5_All_Strategy_Sets_conservative.set 8 kb MT5.Only_EURUSD_H1.set 8 kb MT5.Only_EURUSD_H4.set 8 kb MT5.Only_EURUSD_D1.set 8 kb MT5.Only_USDJPY_H1.set 8 kb MT4.Only_EURUSD_H1.set 9 kb MT4.Only_EURUSD_H4.set 9 kb MT4.Only_EURUSD_D1.set 9 kb MT4.Only_USDJPY_H1.set 8 kb MT4.Only_USDCHF_H1.set 8 kb MT5.Only_USDCHF_H1_b.set 8 kb MT4_All_Strategy_Sets_conservative_b.set 9 kb MT4_All_Strategy_Sets_conservative_c.set 8 kb MT5_All_Strategy_Sets_conservative_5.set 9 kb MT4_All_Strategy_Sets_conservative_5.set 9 kb PortfolioX_v4.14_recommended_MT4.set 22 kb PortfolioX_v4.14_recommended_MT5.set 18 kb PortfolioX_v4.15_recommended_MT5.set 19 kb PortfolioX_v4.15_recommended_MT4.set 22 kb PortfolioX_v4.15_B_recommended_MT4.set 22 kb PortfolioX_v4.15_B_recommended_MT5.set 19 kb PortfolioX_v4.16_Basic_MT4.set 44 kb PortfolioX_v4.16_Basic_MT5.set 32 kb PortfolioX_4.17_H1_only_MT4_B.set 44 kb PortfolioX_4.17_H1_only_MT5_B.set 32 kb PortfolioX_4.18_all_symbols_b_MT5.set 32 kb PortfolioX_4.18_all_symbols_b_MT4.set 12 kb PortfolioX_4.18_all_symbols_c_MT5.set 32 kb PortfolioX_4.18_all_symbols_c_MT4.set 44 kb PortfolioX_5.2_balance_105000_EURUSD_3-Strategies_REC_05_MT4_and_MT5_.set 12 kb PortfolioX_5.2_balance_105000_multipleSymbols_REC_11_LowDD_MT4_and_MT5_.set 14 kb PortfolioX_5.2_balance_101000_multipleSymbols_REC_11_MT4_and_MT5_.set 18 kb PortfolioX_5.2_balance_10s000_multipleSymbols_REC_11_CONSERVATIVE_MT4_and_MT5_.set 14 kb #portfolio, expert advisor Source To add comments, please log in or register The Set File I'm Actually Trading With Trading Strategies 27 0 1 1.1 Is Live | Today Is $170 Trading Systems 25 0 1 Lucky Gold Mining — Automated XAUUSD Trading System Trading Systems 65 0 1 This Weekend, Version 1.1 Lands Trading Strategies 38 0 1 Almost Halfway | Today Is $160 Trading Strategies 38 0 1 Why Your EA Needs a VPS (And What Happens If It Doesn't) Analytics & Forecasts 53 0 1 Something's Changing Soon Trading Strategies 34 0 1 $150 Today | And Something Else Is Coming Trading Strategies 35 0 1 VENIQOR Gold Breakout PRO MT4 – User Guide & Downloads Trading Systems 33 0 Are Expert Advisors Really Profitable? Trading Systems 47 0 1 Gold Trading Sessions: When XAUUSD Actually Moves (And When Your EA Should Sit Out) My Trading 32 0 What Optimization Could Not Do, Diversification Did: Five Uncorrelated Markets, No Losing Years Trading Strategies 27 0 $600 → $2,000+ in One Week: Live Proof from Apex Drawdown Zero (GBPJPY Results) My Trading 39 0 Axi Select vs Darwinex Zero: Two Roads to Serious Capital (I Trade Both) My Trading 40 0 Forex Trade Panel MT5: Free Trial Version for Demo Accounts My Trading 46 0 How to Protect Your Profits Automatically: A Trailing Stop and Breakeven Manager for MT4 and MT5 Other 23 0 Gold Held the Breakout This Week — And the Quiet Part Is Where the Edge Lives Analytics & Forecasts 30 0 Forex and Crypto Forecast for 17–21 August 2026 Analytics & Forecasts 23 0 234 +$73 today on CAD/CHF M5. No AI. No bots. Just one indicator. 44 Strategy Ledger – Complete User Manual 30 Gold Held the Breakout This Week — And the Quiet Part Is Where the Edge Lives forex technical analysis eurusd EUR/USD gbpusd gold usdjpy GBP/USD usd/jpy usd Trading AUD/USD usd/chf S&P 500 forecast usd/cad Fed bitcoin Fxwirepro dax fundamental analysis VistaBrokers Gold spot ($) Silver spot ($) Crude Oil (WTI) USD/TRY audusd EUR forex news ECB