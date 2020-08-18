Portfolio X 10 EURUSD - set files
Trading Strategies

Portfolio X 10 EURUSD - set files

18 August 2020, 20:59
Mateus Botelho Mattos
Mateus Botelho Mattos
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Portfolio X 10 EURUSD | Set files



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    Files:
    MT5_All_Strategy_Sets_conservative.set  8 kb
    MT5.Only_EURUSD_H1.set  8 kb
    MT5.Only_EURUSD_H4.set  8 kb
    MT5.Only_EURUSD_D1.set  8 kb
    MT5.Only_USDJPY_H1.set  8 kb
    MT4.Only_EURUSD_H1.set  9 kb
    MT4.Only_EURUSD_H4.set  9 kb
    MT4.Only_EURUSD_D1.set  9 kb
    MT4.Only_USDJPY_H1.set  8 kb
    MT4.Only_USDCHF_H1.set  8 kb
    MT5.Only_USDCHF_H1_b.set  8 kb
    MT4_All_Strategy_Sets_conservative_b.set  9 kb
    MT4_All_Strategy_Sets_conservative_c.set  8 kb
    MT5_All_Strategy_Sets_conservative_5.set  9 kb
    MT4_All_Strategy_Sets_conservative_5.set  9 kb
    PortfolioX_v4.14_recommended_MT4.set  22 kb
    PortfolioX_v4.14_recommended_MT5.set  18 kb
    PortfolioX_v4.15_recommended_MT5.set  19 kb
    PortfolioX_v4.15_recommended_MT4.set  22 kb
    PortfolioX_v4.15_B_recommended_MT4.set  22 kb
    PortfolioX_v4.15_B_recommended_MT5.set  19 kb
    PortfolioX_v4.16_Basic_MT4.set  44 kb
    PortfolioX_v4.16_Basic_MT5.set  32 kb
    PortfolioX_4.17_H1_only_MT4_B.set  44 kb
    PortfolioX_4.17_H1_only_MT5_B.set  32 kb
    PortfolioX_4.18_all_symbols_b_MT5.set  32 kb
    PortfolioX_4.18_all_symbols_b_MT4.set  12 kb
    PortfolioX_4.18_all_symbols_c_MT5.set  32 kb
    PortfolioX_4.18_all_symbols_c_MT4.set  44 kb
    PortfolioX_5.2_balance_105000_EURUSD_3-Strategies_REC_05_MT4_and_MT5_.set  12 kb
    PortfolioX_5.2_balance_105000_multipleSymbols_REC_11_LowDD_MT4_and_MT5_.set  14 kb
    PortfolioX_5.2_balance_101000_multipleSymbols_REC_11_MT4_and_MT5_.set  18 kb
    PortfolioX_5.2_balance_10s000_multipleSymbols_REC_11_CONSERVATIVE_MT4_and_MT5_.set  14 kb
    #portfolio, expert advisor