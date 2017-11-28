EURUSD. 28.11.2017
Analytics & Forecasts

EURUSD. 28.11.2017

28 November 2017, 18:49
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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28.11.2017

EURUSD


Euro failed to hold trades above first support 1.1910 which may lead for more drop to test second support 1.1860 zone.

As long as market holding above 1.1860 the chance for another advance toward 1.1980 still on hand.

Below 1.1860 market will give more signals for more drop wave toward 1.1710-30 zone. 


 Support    Resistance
Level 1     1.1860     1.1920
Level 21.1780     1.1960-80
Level 31.1710    1.2060


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#eurusd