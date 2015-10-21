Heiken Ashi con Doji continuing or reverse trend.





Strategia molto interessante che richiede il grafico Ashi che vorrei ricordare ancora una volta,non è un indicatore vero e proprio

ma piuttosto un'evoluzione del grafico a candele classico "quello che siamo abituati a utilizzare".

Prima di tutto,quali sono le differenze tra un grafico Ashi e quello classico?

Per farla breve,il grafico Ashi ha incorporato nelle candele il Pivot Point,questo rende il grafico più chiaro ed elimina

quei rumori di mercato molto fastidiosi e che non permettono al trader di individuare con chiarezza è facilità ne il trend ne i famosi supporti e resistenza.





Ora vediamo un esempio dei due grafici e osserviamo le differenze:





Qui sul classico abbiamo 9 bearish bar su un trend rialzista.





Heiken Ashi stesso TF soltanto che qui vediamo soltanto 3 bearish bar.

Su un TF più alto la chiarezza del grafico Heiken diventa ancora più chiaro è preciso.





Passiamo ora alla strategia vera è propria.

Quello che vi serve è il grafico Heiken,l oscillatore ATR è una bella Doji pronunciata su TF D1 oppure Weekly.





Regole di entrata è uscita:

Si individua un trend su un determinato cross seguito da una candela Doji esempio:

Ecco l aspetto di una candela Doji:

Aspettare di individuare una candela Doji.

Alla creazione di una candela Doji,aspettare che si formi la prossima candela "in trend" per una continuazione del trend o "reverse trend" per una inversione del trend.

Di norma,prima di una Doji ci deve essere per forza un trend "almeno 8-10 candele complete" in una direzione.

Alla creazione di di una nuova candela successiva alla candela Doji,verificare con ATTENZIONE che la candela superi l'ombra della Doji.

E possibile entrare a mercato se la candela che si e creata successivamente alla Doji supera l'ombra della Doji stessa.

Stop Loss

Take Profit calcolato con un RR1-2 oppure trail 50-100 pips,dipende dal TF.



