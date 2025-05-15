Währungen / USAS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
2.80 USD 0.02 (0.71%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USAS hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.69 bis zu einem Hoch von 2.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Americas Gold and Silver Corporation, no par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USAS News
- USAS Boosts Mine Efficiency With Galena No. 3 Shaft's Phase 1 Upgrades
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Americas Gold And Silver Stock Q2: North America's Next Largest Silver Miner (NYSE:USAS)
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- H.C. Wainwright raises American Silver price target to $1.30 from $1.00
- Americas Gold & Silver Corp reports to SEC on corporate matters
- Metallurgical Testwork at Galena Complex Demonstrates Over 90% Antimony Recovery Supporting Potential Near-Term Primary Antimony Production in the United States
Tagesspanne
2.69 2.84
Jahresspanne
0.29 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.82
- Eröffnung
- 2.78
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Tief
- 2.69
- Hoch
- 2.84
- Volumen
- 1.086 K
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- -1.75%
- 6-Monatsänderung
- 428.30%
- Jahresänderung
- 803.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K