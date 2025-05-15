通貨 / USAS
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
2.80 USD 0.02 (0.71%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USASの今日の為替レートは、-0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり2.69の安値と2.84の高値で取引されました。
Americas Gold and Silver Corporation, no par valueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USAS News
- USAS Boosts Mine Efficiency With Galena No. 3 Shaft's Phase 1 Upgrades
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Americas Gold And Silver Stock Q2: North America's Next Largest Silver Miner (NYSE:USAS)
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- H.C. Wainwright raises American Silver price target to $1.30 from $1.00
- Americas Gold & Silver Corp reports to SEC on corporate matters
- Metallurgical Testwork at Galena Complex Demonstrates Over 90% Antimony Recovery Supporting Potential Near-Term Primary Antimony Production in the United States
1日のレンジ
2.69 2.84
1年のレンジ
0.29 3.00
- 以前の終値
- 2.82
- 始値
- 2.78
- 買値
- 2.80
- 買値
- 3.10
- 安値
- 2.69
- 高値
- 2.84
- 出来高
- 1.086 K
- 1日の変化
- -0.71%
- 1ヶ月の変化
- -1.75%
- 6ヶ月の変化
- 428.30%
- 1年の変化
- 803.23%
