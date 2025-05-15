货币 / USAS
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
2.83 USD 0.14 (4.71%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USAS汇率已更改-4.71%。当日，交易品种以低点2.80和高点3.00进行交易。
关注Americas Gold and Silver Corporation, no par value动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USAS新闻
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Americas Gold And Silver Stock Q2: North America's Next Largest Silver Miner (NYSE:USAS)
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- H.C. Wainwright raises American Silver price target to $1.30 from $1.00
- Americas Gold & Silver Corp reports to SEC on corporate matters
- Metallurgical Testwork at Galena Complex Demonstrates Over 90% Antimony Recovery Supporting Potential Near-Term Primary Antimony Production in the United States
日范围
2.80 3.00
年范围
0.29 3.00
- 前一天收盘价
- 2.97
- 开盘价
- 3.00
- 卖价
- 2.83
- 买价
- 3.13
- 最低价
- 2.80
- 最高价
- 3.00
- 交易量
- 1.131 K
- 日变化
- -4.71%
- 月变化
- -0.70%
- 6个月变化
- 433.96%
- 年变化
- 812.90%
