Divisas / USAS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
2.82 USD 0.01 (0.35%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USAS de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.76, mientras que el máximo ha alcanzado 2.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Americas Gold and Silver Corporation, no par value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Americas Gold And Silver Stock Q2: North America's Next Largest Silver Miner (NYSE:USAS)
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- H.C. Wainwright raises American Silver price target to $1.30 from $1.00
- Americas Gold & Silver Corp reports to SEC on corporate matters
- Metallurgical Testwork at Galena Complex Demonstrates Over 90% Antimony Recovery Supporting Potential Near-Term Primary Antimony Production in the United States
Rango diario
2.76 2.90
Rango anual
0.29 3.00
- Cierres anteriores
- 2.83
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Low
- 2.76
- High
- 2.90
- Volumen
- 929
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- -1.05%
- Cambio a 6 meses
- 432.08%
- Cambio anual
- 809.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B