USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
2.76 USD 0.06 (2.13%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USAS para hoje mudou para -2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.69 e o mais alto foi 2.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Americas Gold and Silver Corporation, no par value. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USAS Notícias
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Americas Gold And Silver Stock Q2: North America's Next Largest Silver Miner (NYSE:USAS)
- Top 10 Silver Miners (Producers)
- H.C. Wainwright raises American Silver price target to $1.30 from $1.00
- Americas Gold & Silver Corp reports to SEC on corporate matters
- Metallurgical Testwork at Galena Complex Demonstrates Over 90% Antimony Recovery Supporting Potential Near-Term Primary Antimony Production in the United States
Faixa diária
2.69 2.84
Faixa anual
0.29 3.00
- Fechamento anterior
- 2.82
- Open
- 2.78
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Low
- 2.69
- High
- 2.84
- Volume
- 390
- Mudança diária
- -2.13%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- 420.75%
- Mudança anual
- 790.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh