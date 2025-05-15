QuotazioniSezioni
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value

3.01 USD 0.21 (7.50%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USAS ha avuto una variazione del 7.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.79 e ad un massimo di 3.05.

Segui le dinamiche di Americas Gold and Silver Corporation, no par value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.79 3.05
Intervallo Annuale
0.29 3.05
Chiusura Precedente
2.80
Apertura
2.81
Bid
3.01
Ask
3.31
Minimo
2.79
Massimo
3.05
Volume
1.717 K
Variazione giornaliera
7.50%
Variazione Mensile
5.61%
Variazione Semestrale
467.92%
Variazione Annuale
870.97%
