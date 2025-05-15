Valute / USAS
USAS: Americas Gold and Silver Corporation, no par value
3.01 USD 0.21 (7.50%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USAS ha avuto una variazione del 7.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.79 e ad un massimo di 3.05.
Segui le dinamiche di Americas Gold and Silver Corporation, no par value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.79 3.05
Intervallo Annuale
0.29 3.05
- Chiusura Precedente
- 2.80
- Apertura
- 2.81
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Minimo
- 2.79
- Massimo
- 3.05
- Volume
- 1.717 K
- Variazione giornaliera
- 7.50%
- Variazione Mensile
- 5.61%
- Variazione Semestrale
- 467.92%
- Variazione Annuale
- 870.97%
20 settembre, sabato