Währungen / SNAP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNAP: Snap Inc Class A
8.44 USD 0.46 (5.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNAP hat sich für heute um 5.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.10 bis zu einem Hoch von 8.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Snap Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNAP News
- UBS hebt Nike-Kursziel auf 71 US-Dollar an, bleibt aber bei "Neutral"
- UBS raises Nike stock price target to $71 on balanced outlook
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Snap-Finanzvorstand Andersen verkauft Aktien im Wert von über 255.000 US-Dollar
- Snap: Chief Accounting Officer verkauft Aktien im Wert von 18.901 US-Dollar
- Snap: Chief Business Officer verkauft Aktien im Wert von über 200.000 US-Dollar
- Snap CFO Andersen sells $255,973 in shares
- Snap’s chief accounting officer Morrow sells $18,901 in shares
- Snap chief business officer Mohan Ajit sells $208k in stock
- Snap: Market Share Loser With No Profits (NYSE:SNAP)
- Stock Market Today: Snap Rises on New Spectacles and Snap OS 2.0 Announcement
- Get in These Trades/Investments Today
- Snap: Losing Relevance, But Too Cheap To Ignore (NYSE:SNAP)
- Reddit Gains From Solid ARPU Growth: Is the Trend Set to Continue?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Snap erhält positives Werbekunden-Feedback – JMP bestätigt „Market Perform“-Rating
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Why Snap Stock Popped on Wednesday
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Meta Platforms vs. Snap: Which Social Media Stock Has an Edge?
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- A TikTok Deal Near? Meta, Oracle, Snap Among Stocks To Watch.
Tagesspanne
8.10 8.52
Jahresspanne
6.90 13.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.98
- Eröffnung
- 8.12
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Tief
- 8.10
- Hoch
- 8.52
- Volumen
- 73.337 K
- Tagesänderung
- 5.76%
- Monatsänderung
- 20.23%
- 6-Monatsänderung
- -3.43%
- Jahresänderung
- -21.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K