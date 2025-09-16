KurseKategorien
Währungen / SNAP
Zurück zum Aktien

SNAP: Snap Inc Class A

8.44 USD 0.46 (5.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNAP hat sich für heute um 5.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.10 bis zu einem Hoch von 8.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Snap Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNAP News

Tagesspanne
8.10 8.52
Jahresspanne
6.90 13.28
Vorheriger Schlusskurs
7.98
Eröffnung
8.12
Bid
8.44
Ask
8.74
Tief
8.10
Hoch
8.52
Volumen
73.337 K
Tagesänderung
5.76%
Monatsänderung
20.23%
6-Monatsänderung
-3.43%
Jahresänderung
-21.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K