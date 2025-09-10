Divisas / SNAP
SNAP: Snap Inc Class A
7.98 USD 0.23 (2.97%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNAP de hoy ha cambiado un 2.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.72, mientras que el máximo ha alcanzado 8.25.
SNAP News
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Why Snap Stock Popped on Wednesday
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Meta Platforms vs. Snap: Which Social Media Stock Has an Edge?
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- A TikTok Deal Near? Meta, Oracle, Snap Among Stocks To Watch.
- Snap unveils Snap OS 2.0 with native browser, WebXR support, and more
- Reddit Rides on Solid Momentum in Ad Business: A Sign of More Upside?
- Trump says TikTok deal reached, impacting social media stocks
- How Reddit's Strong Results Fired Its Post-IPO Rally Back Up
- Reddit Surges 120% in Three Months: Should You Buy the Stock Now?
- Guggenheim maintains Neutral rating on Snap stock amid pricing headwinds
- FTC Launches Probe Into OpenAI, Google, Meta, Snapchat - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Meta, Alphabet, OpenAI Face FTC Probe Over Safety Of Children Using AI Chatbots
- FTC launches inquiry into AI chatbots’ impact on children
- Snap (SNAP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- PINS Gains Ground Across Multiple Demographics: Will it Fuel Growth?
Rango diario
7.72 8.25
Rango anual
6.90 13.28
- Cierres anteriores
- 7.75
- Open
- 7.77
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Low
- 7.72
- High
- 8.25
- Volumen
- 59.284 K
- Cambio diario
- 2.97%
- Cambio mensual
- 13.68%
- Cambio a 6 meses
- -8.70%
- Cambio anual
- -26.04%
